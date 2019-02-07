9 лет назад в этот день перестало биться сердце одного из талантливых театральных режиссеров страны, основателя и руководителя театра "Ахорун" Фарруха Касымова.

Народного артиста Таджикистана, лауреата Госпремии им. Рудаки, по праву считают реформатором национального таджикского театра. Он принес славу таджикскому искусству и всему Таджикистану, а его творчество почитали во многих странах мира.

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В далеком 1974 году великий актер Махмуджон Вохидов, который дружил со знаменитой семьей Касымовых (Фаррух Касымов сын знаменитых в республике актеров театра и кино – Мухаммаджона и Мушаррафы Касымовых), сказал про Фарруха: «Этот парень, со своей поразительной трудоспособностью, энтузиазмом, поиском, напоминает Мухаммаджона Касымова в молодости. Говорят, что сыновья должны быть лучше своих отцов. Да будет так…».

Фаррух Касымов своими постановками сумел воспитать целое поколение интеллигенции. Он собрал вокруг себя таких же «сумасшедших», которые в свободные от основных спектаклей вечера репетировали до седьмого пота. И их труд был не напрасным: это был настоящий фурор! Это был совсем другой театр, с новым взглядом, непривычной игрой актеров, декорациями, символами…

В 1981-м со своим спектаклем «Тудаи риёкорон» («Кабала святош») Булгакова он участвовал на театральном фестивале в Тбилиси. Сам играл в нем главную роль – Мольера. К премьере из Душанбе должны были привезти костюмы и декорации, но их все не было. От переживаний у Фарруха Касымова за одну ночь появилась седина. Груз доставили буквально перед началом спектакля. Но «игра стоила свеч» - спектакль был удостоен Гран-при. Один советский критик отозвался о работе Касымова так: «Мольер, которого ставили Станиславский и Булгаков в театрах Товстоногова и Марджонашвили, не был раскрыт настолько ярко, как в «Кабале святош» Фарруха Касымова…». Это не было преувеличением.

Вскоре, уставший от бюрократической системы, от постоянной необходимости преодолевать эти «препятствия», режиссер уехал в Курган-тюбинский областной драмтеатр. За поставленный спектакль «Тартюф» Мольера в 1988 году Фаррух Касымов на республиканском фестивале профессиональных театров «Парасту» получил приз за лучшую режиссуру.

Когда Касымова спросили, почему он, актер, стал ставить спектакли, ответил: «В работе над ролью актер не всегда самостоятелен. Режиссер же посредством работы актера, драмы и сцены может показать свое отношение к жизни и окружающему миру».

В конце 80-х в Душанбе он основывает новый театр – «Ахорун». К нему перешла работать отделившаяся часть труппы Таджикского молодежного театра им. М. Вахидова.

Он тогда говорил, что выбрал молодежь, потому что молодые его больше понимают. «И я - их. Когда нет взаимного понимания, постановка спектакля невозможна», - говорил режиссер.

1 января 1990 года театр был официально зарегистрирован как Государственный экспериментальный театр юного зрителя «Ахорун».

Работу труппа начала с постановки «Возвращение Иосифа Прекрасного» - спектакля, который показал историю и древнюю культуру посредством изложения произведений Руми, Джами, Аттора. Многим было непонятно действие, которое скорее походило на мистерию. Некоторые критики даже спорили, что это не драматургия.

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Но «не драматургию» простой народ принял на «ура», это была революция в таджикском традиционном театре. В 1990 году спектакль получил Гран-при на республиканском фестивале «Парасту», в сентябре того же года - Гран-при на фестивале театров юного зрителя в Казахстане, потом Гран-при на региональном фестивале «Навруз-90», затем, в 1992 году на фестивале в Иране получил золотую медаль.

В гуще событий гражданской войны на военном самолете труппа отправилась со спектаклем на Международный фестиваль им. Чехова в Москву, а в 1993 году на международном фестивале Центральной Азии, проходящий в городе Антверпен (Бельгия),  «Ахоруну» снова был вручен Гран-при.

Потом были «Трагедия Исфандиёра» (1995), «Шах Фаридун» (1997), «Шейх Санон», «Яздигурд», «Антихрист», «Шах Исмаили Сомони» (1999) «История любви» (2000), где режиссер соединил истории любви Ромео и Джульеты Шекспира и Меджнуна и Лайли Джами, «Зардушт» (2001), а еще через год – «Король Лир» Шекспира.

Впервые в истории народов Средней Азии он превратил произведение персоязычного классика в драму. Интересно, что в спектакле о Ромео и Джульетте звучала таджикская классическая музыка в исполнении известного музыканта Абдували Абдурашидова, а голосом Джурабека Муродова прозвучала песня «Эй, сорбон». Музыку ко многим его постановкам написал известный таджикский композитор Толиб Шахиди. 

Фаррух Касымов ставил спектакли не только в родном театре. Узбекский театр «Эски-мачит» из Карши выступал на нескольких театральных фестивалях с постановками Касымова. Например, «Шейх Санон» по произведениям Аттора и на стихи Навои. Или «Найман она», где режиссер на основе притчи о манкурте из романа Ч. Айтматова выстраивает контраст между добрым началом культурных традиций и варварством исторического беспамятства. 

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Когда режиссер работал над спектаклем в Карши, с ним случилась беда: у Касымова случился приступ инсульта, и он в коматозном состоянии попал в больницу. 

Через два месяца, проведенных в больнице Карши, он вернулся в Душанбе, его положили в правительственную больницу, но улучшения не было. Он был наполовину парализован. B gоследние несколько лет он передвигался на инвалидной коляске.

Вся его жизнь – была театром. «Ахорун» и он были тесно связаны. Все крепко срослось.

Он сказал однажды о себе: «Фаррух Касым - человек, который одержим театром и работой, театром и историей своего народа. Весь мир для него начинается здесь и здесь же заканчивается…»

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