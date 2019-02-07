Иностранные граждане в Таджикистане не могут приобрести недвижимость, не могут усыновить детей и даже заключить брак с местными просто так не могут. Ещё приезжие сталкиваются в нашей стране с проблемами при получении визы, с оформлением документов на работу, с повышенным вниманием к себе со стороны милиционеров и много ещё с чем.

На прошлой неделе Минюст Таджикистана рассказал журналистам о том, что в нашей стране сократилось количество браков граждан республики с иностранцами. В министерстве эту тенденцию связывают с обязательной покупкой недвижимости, которую должен совершить иностранный гражданин. Дело в том, что согласно законам иностранный гражданин (женщина или мужчина – неважно) может заключить брак с гражданином нашей страны только при условии, что один год проживет в Таджикистане, заключит брачный контракт и купит недвижимость для своего таджикского мужа или таджикской жены.

Эти поправки правительство объясняет заботой о благополучии своих граждан. На деле такая «забота» выходит боком именно для граждан Таджикистана.

«Мужу не хотели продлевать визу, потому что он не купил мне квартиру. Я пыталась объяснить, что у нас уже дочь – подросток, когда мы с ним поженились, этого закона еще близко не было, но меня никто не слушал. Меня хотели «защитить от собственного мужа», - рассказывала нам прошлым летом жительница Душанбе, супруга гражданина США.

Женщина объясняла, что хотела быть ближе к своим родным, приехала на родину в надежде прожить здесь хотя бы какое-то время, но система не дает такой возможности.

У мужчин к этим поправкам есть своим претензии.

- То есть я гражданин Таджикистана, хочу жениться на русской девушке, и она должна год прожить здесь, сделать регистрацию и купить мне квартиру? И только потом, я как «истинный» восточный мужчина, могу жениться на ней? Кажется, мы тут выступаем в роли альфонсов, - рассуждает юрист компании «Химоя» Навруз Одинаев.

Он объясняет, что согласно закону «О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства РТ» иностранные граждане не могут приобрести недвижимость в Таджикистане и оформить её на своё имя. Исключением является только то жилье, которое досталось иностранному гражданину по наследству.

Навруз Одинаев говорит, что иностранные граждане не могут приобрести недвижимость в Таджикистане и оформить её на своё имя Фото

Поэтому если у иностранного гражданина есть необходимость и возможность приобрести жильё в нашей стране, то в любом случае оно будет оформлено на гражданина Таджикистана.

- По своему опыту могу сказать, что иностранцы заключают брачный контракт, и если приобретают жилье, то оформляют его на имя своей супруги или супруга, - говорит Одинаев.

Есть еще сложность, согласно постановлению правительства Таджикистана от 25 января 2017 года, в котором прописаны правила оформления и выдачи визы иностранным гражданам и лицам без гражданства, получить визу иностранный супруг или супруга граждан нашей страны, могут. Но, к сожалению, на практике даже при наличии брака сделать это не просто.

Так, не доставайся же ты никому!

Но, пожалуй, трудности, которые несет за собой брак с гражданами Таджикистана – еще не всё, есть и другие серьезные барьеры. Например, печально известная статья 127 Семейного Кодекса Таджикистана, которая запрещает иностранным гражданам усыновлять таджикских детей.

Здесь стоит вспомнить историю двухлетней давности, когда таджикские власти отобрали у жительницы Москвы усыновлённого ребёнка, после того, как было установлено, что мама малыша - гражданка Таджикистана.

Ребёнок родился в Москве, от него отказалась мама, а усыновила гражданка Узбекистана - Хилола Егорова. Однако позже было принято решение вернуть малыша в детский дом в Таджикистан, потому что иностранные граждане не могут усыновлять граждан нашей страны. На момент возвращения ребенка в Таджикистан, у него уже было российское гражданство, звали его Михаил Егоров, но ничего не помогло.

Другая история произошла 12 лет назад, когда малолетнюю душанбинку Дину Купцову после смерти матери не смогла удочерить родная тетя - Елена Кечен, гражданка Германии.

По словам Навруза Одинаева, Таджикистан ратифицировал Конвенцию ООН о правах ребенка в 1993 году. Статья 21 Конвенции допускает усыновление детей гражданами иных государств, если такое усыновление соблюдает интересы ребенка.

Тем не менее, ратификация этой Конвенции не помешала парламенту Таджикистана принять в апреле 2006 года поправки к Семейному кодексу, которые запретили усыновление таджикских детей-сирот иностранцами. На сессии парламента было отмечено, что новые поправки не противоречат международному праву, так как Конвенция якобы носит рекомендательный характер.

Гражданство Таджикистана - только для избранных

На протяжении нескольких лет «АП» пыталась получить информацию о том, сколько иностранных граждан получили гражданство Таджикистана за годы независимости или хотя бы за последние годы, но все наши попытки оказались безуспешными. В МИДе нам объясняли, что их ведомство занимается только сбором документов, а заявления рассматриваются спецкомиссией по гражданству при президенте Таджикистана, и связаться с этой комиссией нам так и не удалось. Получить информацию о количестве новых граждан Таджикистана не получилось и в МВД Таджикистана.

Страны постсоветского пространства такую информацию предоставляют и даже справедливо гордятся ею. Например, за последние пять лет, гражданство Кыргызстана получили более 24 тысяч человек, из которых почти 20 тысяч – это этнические кыргызы. Россия за пять лет (с 2012 по 2017 годы) выдала около 300 тысяч паспортов гражданина РФ, гражданство Грузии, у которой безвизовый режим со странами Евросоюза, за два года (2016-2018) получили почти 16 тысяч иностранцев.

По Таджикистану таких данных нет.

По конституционному закону «О гражданстве РТ» для получения гражданства Таджикистана иностранному гражданину нужно прожить легально на территории страны непрерывно в течение пяти лет перед подачей ходатайства о принятии в гражданство, за это время выучить и государственный язык.

При этом обстоятельствами, облегчающими прием в гражданство Таджикистана, являются: усыновление ребенка, который является гражданином Таджикистана, брак с гражданином Таджикистана, а также наличие высоких достижений в области науки и культуры, наличие заслуг перед народом Таджикистана и прочее.

Да и высокие заслуги тебе могут не помочь. Например, несколько лет назад мы писали об афганском поэте Хоруни Роъуне, который пытался на протяжении 14 лет получить заветный таджикский паспорт.

«За заслуги в прославлении и пропаганде таджикской литературы» он был принят в члены Союза писателей Таджикистана, сочинял песни для известных таджикских исполнителей, официально женился на гражданке Таджикистана. В их браке родились двое детей – тоже граждане Таджикистана, но поэт так и не получил гражданство Таджикистана и эмигрировал вместе с семьей в Канаду.

- У меня нет информации о том, что кто-то когда-то получал в Таджикистане вид на жительство, а затем гражданство нашей страны, - говорит между тем Навруз Одинаев.

Квоты на работу дорогие и ограниченные

Правительство Таджикистана в 2018 году выделило 7,5 тыс. квот для иностранных граждан. Кроме того, на основе указа президента страны, вне квоты привлекается определенное количество иностранных граждан, которые работают на инфраструктурных и промышленных проектах в рамках межгосударственного соглашения.

Но, как иностранному гражданину получить работу в Таджикистане?

Сначала организация, которая хочет привлечь иностранную рабочую силу должна получить квоту в Министерстве труда и занятости населения. При этом компания должна обосновать, что таких специалистов в Таджикистане попросту нет.

После получения квоты, компания подает заявку в миграционную службу. Для этого придется собрать ряд документов и оплатить госпошлину за лицензию 770 сомони.

Миграционная служба собирает комиссию и проверяет данные, если всё в порядке, компания получает лицензию на привлечение иностранной рабочей силы на три года. В этой лицензии будет четко прописано - сколько специалистов приедет, из каких стран и в какой отрасли они будут работать.

Если иностранному специалисту нужна таджикская виза, то получением этой лицензии компания не обойдется. Теперь она должна подать документы в МИД Таджикистана, оплатить госпошлину в $5 и ждать рассмотрения документов. Если МИД удовлетворен предоставленной информацией, то для претендента на визу открывают личный электронный кабинет, а затем выдают визу - разовая рабочая виза стоит $220, многократная $260. Плюс, нужно оплатить госпошлину в размере 110 сомони.

Но и это еще не всё.

Далее иностранный гражданин, который попал в Таджикистан на основании квоты и рабочей визы, должен получить разрешение на работу. Этот документ выдаётся на один год и стоит 3300 сомони. Затем иностранный гражданин должен сделать себе регистрацию до окончания своей рабочей визы. Годовая регистрация стоит около 260 сомони. Складываем все расходы, получается, что иностранному гражданину нужно заплатить порядка $750, чтобы поработать в Таджикистане.

Повышенный интерес раздражает

Все перечисленные проблемы еще не полный список трудностей, с которым придется столкнуться иностранному гражданину в Таджикистане. Например, каждый год журналисты пишут об очередном инциденте на тему – «стражи порядка вымогают деньги у иностранцев», не отстают и обычные граждане.

«Много приветливых людей, конечно, но чаще всего этот повышенный интерес к тебе начинает раздражать уже спустя несколько дней», - признаётся Джек, который работает в Таджикистане последние два года.

«Другой проблемой стало наше с ним (мужем, - ред.) появление в общественных местах: если мы с ним шли по улице, то я постоянно ловила на себе косые взгляды, слышала какие-то шуточки и все только потому, что он иностранец, а я таджичка», - рассказывала нам Мунира - супруга гражданина США.

А о том, что иностранным гражданам нужно быть осторожнее на улицах городов Таджикистана, говорят на многочисленных форумах, в которых иностранцы обсуждают нашу страну. Причем, они указывают не на то, что у нас высокий уровень преступности, а именно на неправомерные действия милиционеров или обычных граждан. Тут даже не отмахнешься, мол, преступники есть везде, у нас подвоха можно ждать от простых людей или от госслужащих.

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