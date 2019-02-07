Юные горнолыжники Джахонгир Ахёзода, Махмуджон Эшонов, Зикруллои Шамсулло будут представлять Таджикистан на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии», которые пройдут 8-17 февраля в Южно-Сахалинске.
По информации Национального олимпийского комитета Таджикистана, они выступят в соревнованиях по дисциплинам слалом и гигантский слалом.
Джахонгиру – 15 лет, Махмуджону и Зикрулло – по 16. Все они из местности Сафед-Дара Варзобского района, являются учениками местной школы и занимаются в спортивной школе по зимним видам спорта.
Перед играми спортсмены тренировались в лыжном комплексе «Сафед-Дара» при поддержке Национальной ассоциации зимних видов спорта Таджикистана и Национального олимпийского комитета Таджикистана.
Всего в программе Игр - соревнования по восьми видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание, сноуборд, хоккей и шорт-трек.
Официальная группа Международных игр сообщила, что делегация Таджикистана благополучно прибыла в Южно-Сахалинск и участвовала в официальной церемонии открытия.
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