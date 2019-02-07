В Таджикистане в ближайшее время начнется реализация нового проекта Азиатского Банка Развития по модернизации технических средств Сарезского озера на сумму $3,5 млн. Проект предусматривает улучшение жизнедеятельности сотрудников КЧС, которые несут круглосуточное дежурство в районе озера.

Об этом сегодня, 7 февраля на пресс-конференции сообщил председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана Рустам Назарзода.

Рустам Назарзода Фото Asia-Plus

Он отметил, что главным сегментом проекта АБР является полная замена всего оборудования, установленного на Усойском завале для ежедневного мониторинга Сарезского озера.

Согласно этому проекту также будет расширена система раннего оповещения населения на случай возможного прорыва плотины до границы с Узбекистаном.

«Система будет вся заменена, - сказал Рустам Назарзода. - Хотя нынешнее оборудование работает безотказно, тем не менее, учитывая технический износ, решили оснастить нашу службу современным оборудованием».

По словам главы КЧС Таджикистана, реализация проекта позволит улучшить и условия несения службы сотрудников ведомства на плотине Сарезского озера.

По словам начальника Управления эксплуатации системы «Усой» и решения проблем озера Сарез Саодаткадама Маскаева, ситуация на озере находится под контролем, никаких изменений в нем нет.

"Об этом свидетельствуют данные, получаемые ежедневно с помощью специальных датчиков", - сказал он.

Озеро Сарез - водоём в Мургабском районе ГБАО. Длина озера - около 70 км, максимальная измеренная глубина - около 500 м, уровень воды - около 3255 м над уровнем моря, объём воды - более 17 кубических километров.

Как охраняют Сарез

В 2000 году под управлением Всемирного банка был запущен соответствующий международный проект - на Сарезе появились современные системы раннего оповещения и мониторинга. Теперь посередине завальной плотины действует круглосуточный наблюдательный пункт.

Считается, что Сарезское озеро, относящееся к завальным озёрам (возникло в результате землетрясения и перекрытия русла реки Бартанг, произошедшего 18 февраля (3 марта) 1911 года) представляет опасность для населённых пунктов, расположенных ниже по течению рек Бартанг, Пяндж, Амударя, так как в случае прорыва огромная масса воды селевым потоком пройдёт практически до Аральского моря.

На самой дамбе расставлены датчики. Непрерывно дежурящие операторы контролируют отметки воды и другие параметры в точках наблюдения. При резких изменениях водного уровня они должны немедленно объявить тревогу.

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