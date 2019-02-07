Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что на следующей неделе ожидает официального объявления об освобождении всей территории, находившейся под контролем экстремистской группировки «Исламское государство» (ИГ).

Это заявление последовало в ходе встречи Дональда Трампа с представителями возглавляемой Соединенными Штатами коалиции, состоящей из 79 стран, которая в течение нескольких лет ведет военную кампанию против ИГ, сообщает Радио Свобода.

По словам президента Трампа, боевики сейчас удерживают ничтожный процент огромной территории, которую они когда-то называли своим «халифатом».

В последние недели официальные лица США заявляли, что группировка ИГ потеряла 99,5 процента территории, которую она ранее удерживала, и контролирует сейчас в Сирии менее пяти квадратных километров вокруг нескольких деревень в долине реки Евфрат.

«Вероятно, на следующей неделе, будет официально объявлено, что мы контролируем уже 100 процентов территории "халифата"», – сказал Дональд Трамп. Он также отметил, что Соединенные Штаты будут продолжать борьбу с остатками экстремистской организации, несмотря на вывод войск США из Сирии.

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии вызвало критику со стороны американских законодателей – республиканцев и демократов, которые опасаются, что ИГ сможет восстановить свою силу. В начале этой недели глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел на слушаниях в сенате спрогнозировал, что после вывода войск США эта экстремистская группировка может возродиться.