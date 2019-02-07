В одном из судов Ташкента начался судебный процесс, в ходе которого отец 17-летней студентки пытается отстоять права дочери на посещение учебного учреждения в платке. Подобное дело впервые рассматривается в Узбекистане в судебном порядке, передает Радио Азаттык.
По словам отца Абдувохида Якубова, его несовершеннолетняя дочь является студенткой Международной исламской академии. Мужчина работает юристом, поэтому отстаивать права девушки в суде он решил лично.
Со слов Якубова известно, что раньше его дочь могла посещать занятия в мусульманском платке, а недавно в академии изменились правила, согласно которым студентам запрещено покрывать голову, носить джинсы и короткие юбки.
В законе Узбекистана сказано, что гражданам страны запрещено появляться в общественных местах в культовых одеяниях. Исключением стали служители религиозных организаций.
За нарушение данного закона человек может быть оштрафован или помещен в изолятор временного содержания.
Однако юрист уверен, что платок не принадлежит к числу одежд, которые могут быть названы культовыми. По мнению отца девушки, это часть национального одеяния.
Следующее слушание состоится сегодня 7 февраля.
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