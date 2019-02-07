Согдийская компания «Ариана Метал Пласт» впервые экспортировала детские игрушки зарубеж, пока это соседние страны.
Свыше 65 тысяч различных игрушек, произведенных на предприятии, ушли на экспорт в соседние Узбекистан и Кыргызстан, сообщил журналистам директор Центра стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции в Согдийской области Махмади Давлатов.
Директор Согдийского "Таджикстандарта" отметил, что в 2018 году детские игрушки на территорию области в большинстве завозились из Узбекистана: за год в Согд поступило более 253 тонн игрушек, причем, 225 тонн из них были импортированы из РУ.
"А из Китая, который считался основным поставщиком детских игрушек, за данный период было завезено всего 9 тонн различных детских игрушек", - отметил Давлатов.
Он сообщил, что все поступающие в область детские игрушки проверяются в обязательном порядке в лаборатории Ценра Таджикстандарта согласно требованию технического регламента «О безопасности детских игрушек».
По словам Давлатова, на внутреннем рынке в прошлом году в продажу поступило 117 тонн 763 кг детских игрушек производства компаний «Автошина» и «Адл» города Истаравшана, а также 250 тысяч игрушек, произведенных на предприятии «Ариана Метал Пласт».
"Мы выдали 41 сертификат на детские игрушкм: 36 - на импортные, и пять произведенных внутри страны, - сказал он. - Общее количество сертифицированных игрушек составило 273 тонны 839 кг".
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Mino3
А куда извините делось ковроткачество!!!?? Одно время начали во всю ковры ткать, станки древние деревянные устанавливали, что потом с этим стало??? Почему нет данных?
tjk6
надо работать а не сидеть у скамеек целыми днями