Согдийская компания «Ариана Метал Пласт» впервые экспортировала детские игрушки зарубеж, пока это соседние страны.

Свыше 65 тысяч различных игрушек, произведенных на предприятии, ушли на экспорт в соседние Узбекистан и Кыргызстан, сообщил журналистам директор Центра стандартизации, метрологии, сертификации и торговой инспекции в Согдийской области Махмади Давлатов.

Директор Согдийского "Таджикстандарта" отметил, что в 2018 году детские игрушки на территорию области в большинстве завозились из Узбекистана: за год в Согд поступило более 253 тонн игрушек, причем, 225 тонн из них были импортированы из РУ.

Работницы завода «Ариана Металл Пласт». fergananews.com

"А из Китая, который считался основным поставщиком детских игрушек, за данный период было завезено всего 9 тонн различных детских игрушек", - отметил Давлатов.

Он сообщил, что все поступающие в область детские игрушки проверяются в обязательном порядке в лаборатории Ценра Таджикстандарта согласно требованию технического регламента «О безопасности детских игрушек».

По словам Давлатова, на внутреннем рынке в прошлом году в продажу поступило 117 тонн 763 кг детских игрушек производства компаний «Автошина» и «Адл» города Истаравшана, а также 250 тысяч игрушек, произведенных на предприятии «Ариана Метал Пласт».

"Мы выдали 41 сертификат на детские игрушкм: 36 - на импортные, и пять произведенных внутри страны, - сказал он. - Общее количество сертифицированных игрушек составило 273 тонны 839 кг".

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.