Бывший президент Украины Виктор Янукович 6 февраля отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции в Москве.
В частности, Янукович рассказал, как в феврале 2014 года во время Евромайдана подписывалось соглашение с оппозицией (оно предполагало создание правительства национального единства и досрочные выборы президента), сообщает Медуза.
В подписании принимали участие европейские дипломаты, а также спецпредставитель президента РФ Владимир Лукин.
По словам Януковича, Лукин предупреждал его, что соглашение не будет выполнено, но он ему не поверил. В итоге, сказал Янукович, его «кинули, как лоха».
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Кулли ахбор
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Mino3
Жаль Украину, это была промышленная страна, всё благодаря Ссср. По последним данным более 6 млн человек покинули Украину. Украину ждёт участь Латвии Литвы и Эстонии. Вымирающие страны, вымирающая Европа.
Sino5
Вор должен сидеть в тюрьме, говорил Жеглов. Янукович воровал с детства, дважды судимый (за воровство и изнесилование), представитель криминального Донецкого клана, стал сначала главой Донецкой области, потом его та же преступно-олигархическая группировка выдвинула в премьера, а потом и президента. Из-за его президентских амбиций и таких действий донецкой ОПГ в Украине 2 раза произошли большие протесты (названные оранжевой революцией в 2004г и революцией достоинства в 2013-2014). Этот преступник придя к власти, начал беспредел, его сын забирал лакомые бизнесы, а представители донецкого клана были смотрящими во всех сферах и областях Украины. Из-за его алчности, глупости пострадали миллионы людей не только в Украине, но последствия последующего кризиса (в том числе из-за вмешательства России) до сих пор чувствуют люди во всём пространстве СНГ. Единственно, что он хорошее сделал - сбежал, не затопив Майдан и Украину в крови. (хотя 100 челове и были расстреляны, ситуация могла бы быть как в Сирии, если он упирался до конца)
ShaITan8
ty i est lokh, molchi uje i jivi. Poka eshyo mojesh
Шер8
Политика слабакам не места