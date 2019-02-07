Бывший президент Украины Виктор Янукович 6 февраля отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции в Москве.

В частности, Янукович рассказал, как в феврале 2014 года во время Евромайдана подписывалось соглашение с оппозицией (оно предполагало создание правительства национального единства и досрочные выборы президента), сообщает Медуза.

В подписании принимали участие европейские дипломаты, а также спецпредставитель президента РФ Владимир Лукин.

По словам Януковича, Лукин предупреждал его, что соглашение не будет выполнено, но он ему не поверил. В итоге, сказал Янукович, его «кинули, как лоха».