Сотрудники Агентства по государственному финансовому контролю и борьбы с коррупцией Таджикистана задержали юриста ОАО «Агроинвестбанк» Сухроба Рахимова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 279 (коммерческий подкуп) УК Таджикистана, сообщает пресс-служба антикоррупционного ведомства республики.
Юрист был задержан с поличным в момент получения взятки. "За 2,5 тысячи долларов он обещал исключить из списка заложенных банку трех квартир, расположенных в разных районах города Душанбе", - отмечается в сообщении.
Рахимову грозит наказание в виде штрафа в размере от восьмисот до полутора тысяч показателей для расчётов (одиин показатель для расчетов равен 55 сомони, - прим.ред.) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет либо ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок.
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