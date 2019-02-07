Верховный суд Таджикистана приговорил Эджода Носирова и Алишера Нуриддинова к длительным срокам лишения свободы за убийство, совершенное в России два года назад.

Два гражданина Таджикистана пошли на заказное убийство 23 марта 2016 года, которое было совершено в городе Октябрьск Республики Башкортостан. Заказчик пообещал им за убийство миллион рублей.

Они застрелили местного жителя - бизнесмена Марата Купцова, а после его кончины, для устранения свидетеля, стреляли в его жену. Женщина чудом осталась жива, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

"После совершения преступления оба вернулись в Таджикистан. Уже в Душанбе Эджод Носиров в июле прошлого года угрожал убийством местному жителю", - сообщает Генпрокуратура.

Оба были задержаны при проведении комплексных оперативно-розыскных мероприятий осенью прошлого года.

Носиров и Нуриддинов были признаны виновными в убийстве, незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, транспортировке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Носиров приговорен к 25 годам лишения свободы, а Нуриддинов - к 15. Отбывать наказание они будут в колонии усиленного режима.

Ранее российские СМИ сообщали, что заказала бизнесмена его бывшая невестка, которая не хотела отдавать ему крупный долг и организовала его убийство при помощи граждан Таджикистана. Убийцы дождались потерпевшего у дома. Когда мужчина вышел из автомобиля, они произвели три прицельных выстрела. Одна пуля попала в находившуюся рядом супругу. От полученных травм мужчина скончался, а женщине удалось спасти жизнь.

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