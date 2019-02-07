Житель района Пяндж Рустам Менгатов - выпускник исламского медресе города Бохтар ранее был осужден в Таджикистане за двоеженство, сообщает пресс-центр Генпрокуратуры Таджикистана.

«Он был в Афганистане, там проходил военную подготовку, с 2015 по 2017 годы жил в Турции и призывал граждан этой страны присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории Таджикистана)», - отмечается в сообщении.

Р. Менгатов в апреле 2017 года вернулся в Таджикистан и начал призывать жителей Пянджского района поехать в Сирию и воевать за «Исламское государство».

«За организацию деятельности экстремистской организации приговором суда Пянджского района Менгатов осужден на 6 лет лишения свободы», - подчеркивает Генпрокуратура.

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