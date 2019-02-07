Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Хайрулло Ибодзода 6 февраля во Дворце «Акорда» вручил верительные грамоты президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.
"Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что Казахстан придаёт особое значение развитию традиционно взаимовыгодного и стратегического партнерства с Таджикистаном и активно укрепляет сотрудничество Астаны и Душанбе в рамках таких организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС и другие. Он также пожелал Таджикистану успешного председательства в СВМДА и выразил готовность к совместной работе в данном направлении", - отмечается в сообщении на сайте таджикского МИД.
В тот же день в Будапеште верительные грамоты президенту Венгрии Яношу Адеру вручил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Венгрии (с резиденцией в городе Вена) Идибек Каландар.
"В ходе беседы, состоявшейся после церемонии вручения верительных грамот, стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонних отношении между странами, а также сотрудничества Таджикистана и Венгрии в рамках международных организаций, включая ООН, по вопросам реализации Глобальной повестки дня ООН в области развития, управления водными и энергетическими ресурсами, окружающей среды и изменения климата", - отмечает МИД РТ.
По завершении встречи посол Таджикистана возложил венки к памятнику героям Венгрии на "Площади героев" в Будапеште.
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Rustam9
Какой из них Посол и какой из них Президент ?