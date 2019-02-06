Сегодня, 6 февраля – международный день барменов. Профессия эта в Таджикистане распространенная, но практически неизвестная. Мы пообщались с двумя душанбинскими барменами и узнали некоторые подробности их работы.
Искандар Шайбов, псевдоним Саша, бармен:
- Я работаю барменом почти семь лет. Когда еще учился в вузе, был простым официантом, и тогда же меня заинтересовала работа бармена. Того парня звали Рустам, к сожалению, его с нами уже нет, дело было в парке Победы и он виртуозно приготовил на наших глазах горящий коктейль. Я был восемнадцатилетним пацаном, и меня его работа заворожила, вот именно с того момента стал интересоваться, и в итоге всему научился.
Но всё-таки сначала, я думал, что работа бармена - это просто подработка, но, в конце концов, она превратилась для меня в любимое дело, в профессию, которую я выбрал для себя.
Да, у нас в Таджикистане с этим сложно: считается, что для этой работы подходят только молодые ребята, дяденькам не место за стойкой бара. Я с этим не согласен совсем, но, возможно, мне когда-то тоже придется уйти из профессии.
В Таджикистане нет школ, где учат работе бармена, ты просто становишься учеником у более опытного специалиста, и всё зависит от тебя самого. Например, мне эта профессия давалась долго и трудно, но я был настойчивым учеником.
Зарабатывает бармен в Душанбе примерно так: новичок – 1,5 тысячи сомони в месяц, профессионал – от трех тысяч и выше.
За эту сумму ты не только делаешь коктейли, но и работаешь психологом. Если человек садится за барную стойку, сразу понятно, что у него проблемы. Чаще всего наши клиенты жалуются на семейные неурядицы с женой или девушкой, им нужно кому-то просто рассказать о своих переживаниях.
К счастью, таджикские посетители, знают свою меру в алкоголе и нормально себя ведут – редко напиваются. Не знаю, как в других регионах страны, но вот именно в Душанбе народ стал более цивилизованным.
Хуршед Зарипов, бармен:
- Я не только сам бармен, моя супруга – Сайёра - тоже бармен. Это был своеобразный маркетинговый ход: привлекательная девушка стоит за барной стойкой, естественно поток гостей увеличится, все будут подходить к барной стойке, делать заказы. Нам надо было только найти общительную, красивую девушку, но чтобы умела держать людей на расстоянии. Мы нашли Сайёру, она стала моей ученицей, а потом я влюбился и мы поженились. Сегодня у нас уже есть дочь.
Сейчас Саёйра не работает, сидит дома с дочкой, но когда ребенок подрастёт, я согласен, чтобы она вернулась на работу, но только баристой, то есть специалистом по приготовлению кофе и напитков на его основе, по сути бариста – это кофейный сомелье.
Многие мои родственники против этой профессии, они считают, что по религиозным канонам это неправильно. Но я всегда плыву против течения. За все годы своей работы научился готовить 150 коктейлей, и могу после нескольких минут разговора с клиентом определить, что предложить из этого количества именно ему.
Если мои клиенты «перебирают», то я предлагаю им коктейль-будильник – боржоми с лимоном, например, кофе.
Чтобы твоя работа понравилась девушкам, главное для приготовления их коктейлей не жалеть украшений, девушки ведь будут с коктейлями фотографироваться и потом выставлять эти фотографии в свой Инстаграм.
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