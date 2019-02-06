По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, в ближайшие сутки в республике в связи с выпадением снега сохраняется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на горных дорогах ожидается снежный накат и гололедица.

«7 февраля в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд), западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Рошткала) сохраняется угроза сход снежных лавин», - сообщается на сайте агентства.

Агентство просит водителей на горных дорогах при проезде лавиноопасных участков и на автомагистралях соблюдать безопасную дистанцию - не менее 500 метров между транспортными средствами.

Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана тоже предупреждают о лавиноопасности на горных трассах.

«Сход снежных лавин и камнепадов ожидается до конца февраля из-за обильных осадков и перепада температуры в горных районах страны», - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.

Напомним, что дорога Хорог-Ишкашим временно закрыта из-за схода снежных лавин, на месте работает спецтехника, ведутся работы по ликвидации снежных лавин. А дорогу Душанбе-Худжанд сегодня после полудня открыли после расчистки дорог от снежных завалов: с утра она была закрыта из-за схода лавин.

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