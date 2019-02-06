По данным Агентства по гидрометеорологии Таджикистана, в ближайшие сутки в республике в связи с выпадением снега сохраняется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на горных дорогах ожидается снежный накат и гололедица.
«7 февраля в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд), западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Рошткала) сохраняется угроза сход снежных лавин», - сообщается на сайте агентства.
Агентство просит водителей на горных дорогах при проезде лавиноопасных участков и на автомагистралях соблюдать безопасную дистанцию - не менее 500 метров между транспортными средствами.
Сотрудники Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана тоже предупреждают о лавиноопасности на горных трассах.
«Сход снежных лавин и камнепадов ожидается до конца февраля из-за обильных осадков и перепада температуры в горных районах страны», - сообщила «АП» начальник пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи.
Напомним, что дорога Хорог-Ишкашим временно закрыта из-за схода снежных лавин, на месте работает спецтехника, ведутся работы по ликвидации снежных лавин. А дорогу Душанбе-Худжанд сегодня после полудня открыли после расчистки дорог от снежных завалов: с утра она была закрыта из-за схода лавин.
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Тақдири бонкҳои дорои мушкилоти Тоҷикистон моҳи феврал ҳал мешавад
Кумитаи дин корҳои ободонии макони муқаддасро зери назорат мегирад
Тоҷикистон ба дастрасии қарзи ХБА ба наздикӣ умедвор аст
Арзиши иҷозатнома ба сохтмони манзил дар Душанбе маълум шуд
Сабти боз қариб 100 масҷиди панҷвақта дар шаҳри Ваҳдат
Ба қаблан маҳкумшудагон дар Тоҷикистон роҳ ба хизмати давлатӣ баста аст
Ҳаракати нақлиёт бо роҳи Хоруғ-Ишкошим муваққатан қатъ шуд
Рӯзи ошиқон дар Истамбул! Ҳадяи Tcell барои беҳтарин изҳори муҳаббати “онлайнӣ”
Шарҳи муқаррароти мораторияи санҷиши субъектҳои хоҷагидорӣ ба вакилон
Ҳуҷҷатгузории 44 муроҷиати шаҳрвандон оид ба шиканҷа дар соли 2018
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста