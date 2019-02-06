В Таджикистане зацвели первоцветы – гули сиёхгуш, и молодые люди вышли на трассы с милыми букетиками, обернутыми в газеты. Они не знают, что сиёхгуш, на самом деле, является краснокнижным растением, находящимися на грани исчезновения, а за сбор цветов предусмотрены немалые штрафы.
Сиреневые цветы, которые в Таджикистане появляются еще в середине февраля - как только на холмах близ Душанбе растает снег - и которые в народе называют «сиёхгуш» или подснежниками, на самом деле имеют красивое научное название: Юнона Николая (Juno Nicolai).
Эти цветы были занесены в Красную книгу республики еще в 1988 году. В 2016 году году вышла очередная редакция Красной книги Таджикистана и «сиёхгуш» снова в нее попал - как растение, «находящееся на грани исчезновения».
Бойкая торговля
Сегодня вдоль трассы Душанбе – Турсунзаде, как минимум, в 5 местах торговали первоцветами. Мы поговорили с продавцами, и напомнили им о том, что рвать сиёхгуш - наказуемо.
«Мы вдвоем собираем, вместе и торгуем, - рассказывает парнишка Амирджон, вытирая грязь с кроссовок старой тряпкой. - До этого продавали гули бойчечак, но они закончились».
В каждом букетике - по 2-3 цветка, они обвязаны газетной бумагой. За каждый букетик просят по 3 сомони. Можно и поторговаться.
«Бывает, за день продаем до 10 букетов», - говорит молодой человек по имени Хамза.
«Не боитесь, что вас могут оштрафовать, например милиция или экология», - спрашиваем у Амирджона.
Но он пожимает плечами: «Это ведь продолжится недолго. Через пару недель цветов уже не будет».
Научное название сиёхгуша (буквально переводится, как «черное ухо») – Юнона Николая. Зоной распространения является Центральный и Южный Таджикистан. Встречается также в прилегающих районах Афганистана и Узбекистана. Сиёхгуш растет на склонах предгорья. Общий запас вида до сих пор неизвестен экологам. По словам экологов, массовый сбор растения с корнями отрицательно влияет на популяцию этого растения.
Штрафы не пугают
О том, что эти цветы находятся на грани исчезновения, продавцы сиёхгуша даже не догадываются. А вот про штрафы за их сбор знают.
«Да этих цветов везде полно, все горы ими усыпаны, собирай – не хочу, всегда так было, - рассказал один из продавцов. – После того, как их сезон закончится - будут тюльпаны».
Он рассказал, что собирает цветы не сам, а его сыновья и племянники, а он только реализует товар. Доход не велик, но другого занятия у мужчины нет. «Что найдем, тем и живем - сейчас сиёхгуш, потом тюльпаны, кислячка… Что еще делать?», - говорит он.
Он считает, что штрафы не сработают, потому что покупатели «клюют» на низкую стоимость сиёхгуша: дешевле этих цветов в Таджикистане не найти. «А дарить цветы всем хочется», - говорит он.
«За незаконный сбор растений, занесенных в Красную книгу Таджикистана, законодательством предусмотрены денежные штрафы: от 500 до пяти тысяч сомони», - рассказывал нам руководитель отдела контроля, использования и охраны растительного и животного мира Комитета по охране окружающей среды при правительстве РТ Абдукадыр Маскаев.
По его словам, на практике добиться ответственности за такую деятельность нелегко.
Дело в том, что сбором цветов занимаются преимущественно несовершеннолетние дети. Такие дела рассматривают суды, но, даже если дело дойдет до этой инстанции и будет выписан штраф, взыскать его часто не представляется возможным.
«Я считаю, что лучшая борьба со сборщиками подснежников - это повышение информированности покупателей: не будут покупать - не будут продавать. В противном случае это борьба с ветряными мельницами», - говорит Маскаев.
А между тем, на обочине трассы Душанбе-Турсунзаде, недалеко от столицы, сразу за селом Чоряккорон не только дети, но и вполне взрослые люди без страха и упрека предлагают букеты подснежников проезжающим водителям, и их покупают…
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