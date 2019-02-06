АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 7 ФЕВРАЛЯ

- Перед журналистами отчитаются руководители министерства труда, миграции и занятости населения - в 9:00, КЧС – в 11:00, Комитета по телерадиовещанию – в 11:00.

- В галерее современного искусства столичного «Душанбе Молл» проходит выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане. Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.

- В Гиссаре состоится матч 4-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Между собой сыграют «Куктош» и ЦСКА «Памир». Начало матча – 11:00.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 7 ФЕВРАЛЯ

2018 - Нижняя палата парламента Таджикистана утвердила возрастной ценз для кандидатов в президенты и членов парламента: ими могут стать лица, достигшие 30 лет;

2018 - Парламент поддержал инициативу президента об объявлении двухлетнего моратория на все виды проверок на субъектах производственного предпринимательства.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 7 ФЕВРАЛЯ

1910 – Родился Заслуженный артист Таджикистана, режиссер Миркарим Саидов.

1988 – Родилась Нозия Кароматулло, таджикская исполнительница.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 2-7 тепла, в горах ночью 10-15 мороза, днем 2-7 мороза.

По Хатлонской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: в долинах ночью 0-5 мороза, днем 3-8 тепла, в предгорьях ночью 7-12 мороза, днем -2+3.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 12-17 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 25-30 мороза (в районе Булукуля 35-37 мороза), днем 11-16 мороза.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 1-6 мороза, днем -1+4, в горах ночью 7-12 местами до 15-17 мороза, днем 2-7 мороза.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без существенных осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 4-6 тепла.

По городу Бохтар – Переменная облачность, без осадков, туман. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 1-3 мороза, днем 6-8 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 12-14 мороза, днем 4-6 мороза.