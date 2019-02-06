Современные дети и подростки проводят в интернете большую часть своего времени. Многие из них становятся жертвами издевательств, травли и запугиваний во Всемирной паутине. Об этом сегодня, 6 февраля, в День безопасного интернета, предупредили в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) и призвали все правительства мира бороться с насилием онлайн.
В ЮНИСЕФ отметили, что сегодня с «сетевым буллингом» сталкивается 70,6 процентов молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. В рамках кампании по борьбе с травлей в виртуальном пространстве в ЮНИСЕФ провели опрос молодых людей из 160 стран мира, чтобы узнать, какие проблемы возникают при общении в интернете, и чем родители, учителя и политики могли бы помочь в их решении, говорится на сайте ООН.
За пять недель было получено свыше миллиона ответов и предложений, ставших результатом молодежных дискуссий, которые были организованы студентами в различных странах мира в рамках кампании #ОстановитьНасилие.
«Мы услышали мнение детей и подростков из всех стран мира. Их точка зрения предельно ясна: интернет стал площадкой, где практически нет места доброму отношению к детям», - заявила Исполнительный директор Детского фонда Генриетта Форе. - Вот почему в День безопасного интернета ЮНИСЕФ призывает всех - молодых и пожилых – проявлять в интернете доброжелательность и добиваться того, чтобы Всемирная сеть стала безопасной».
Интернет стал неотъемлемой частью жизни молодых людей, независимо от уровня их доходов. По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), в развитых странах активными пользователями интернета являются 94 процента молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет, а в развивающихся странах доступ к Всемирной паутине имеют более 65 процентов молодежи. В мировых масштабах интернетом пользуется половина всего населения, вне зависимости от возраста.
Эксперты ЮНИСЕФ отмечают, что дети, ставшие жертвами травли и запугиваний в интернете, зачастую ищут утешения в алкоголе и наркотиках, а также пропускают школьные занятия. Они, как правило, получают плохие отметки, имеют низкую самооценку и испытывают проблемы со здоровьем. Были случаи, когда подобные издевательства приводили к самоубийствам.
В День безопасного интернета в ЮНИСЕФ отмечают, что сегодня дети и подростки, которых называют «цифровыми гражданами» легко осваивают новейшие технологии и умело пользуются ими в образовательных целях, для получения, отправки и публикации информации, фотографий и видео. При этом навыки детей в области безопасности интернета отстают от их способности осваивать новые приложения и устройства.
«Защищая подрастающее поколение от наиболее негативных аспектов интернета, и одновременно расширяя его возможности подчерпнуть самое положительное, каждый из нас может помочь склонить чашу весов в пользу последнего», - сказала Исполнительный директор ЮНИСЕФ.
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