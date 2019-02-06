За прошлую неделю сотрудники УГАИ УМВД Таджикистана по городу Душанбе зарегистрировали 4 тысяч 831 нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба УМВД по городу Душанбе. Они были выявлены в ходе рейдов сотрудников столичной госавтоинспекции.
В ходе рейдов сотрудники УГАИ задержали 6 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Среди задержанных числится водитель такси Toyota Camry (госномера 7325 ТТ 05) Хавасшо Махмадшоев: он пьяным управлял автомобилем.
Согласно нормам законодательства Таджикистана, за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии нарушителям назначают штраф в размере трехсот показателей для расчётов, а это16,5 тыс. сомони или административный арест на 15 суток с лишением права управления автотранспортом сроком на пять лет.
Было выявлено 19 случаев вождения без государственных номерных знаков, два случая вождения без водительских прав, 136 случаев превышения скорости, 149 случаев использования мобильного телефона за рулём, 20 случаев несоблюдения светофора, 23 случая неподчинения требованиям сотрудников УГАИ, 63 нарушения правил маневрирования и 107 случаев вождения автомобилем без техосмотра, сообщает пресс-служба.
Были также выявлены нарушения ПДД и со стороны пешеходов и водителей общественного транспорта.
«Среди водителей общественного транспорта выявлено 85 случаев нарушения маршрута движения и 366 случаев перегрузки салонов. Зарегистрировано 973 случая нарушений ПДД со стороны пешеходов и 2888 случаев других правонарушений, отмечает пресс-служба столичного УГАИ.
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