О том, что означает визит Сергея Лаврова, главы российского МИД, в наш регион именно сейчас, что ждать от предстоящего визита президента Таджикистана в Россию и на каком уровне сейчас находятся таджикско-российские отношения «АП» рассказал координатор Исследовательского центра Центральной Азии «Один пояс – один путь» Абдугани МАМАДАЗИМОВ.
На этой неделе проходит турне главы российского МИДа Сергей Лаврова в страны Центральной Азии. Первой страной, которую посетил министр, стал Кыргызстан, потом – Таджикистан, после визита в Душанбе Лавров отправился в Ашхабад.
Мамадазимов связывает эти поездки с ситуацией в соседнем Афганистане, где происходят серьезные изменения.
- В Дохе США и движение «Талибан» достигли прелиминарного соглашения о мире, осталось только согласовать детали и даты. Поэтому Россия должна вовлекаться в переговорный процесс афганского урегулирования, чтобы не отдать все лавры миротворчества в этой стране США и НАТО. Тем более афганское правительство болезненно воспринимает американские переговоры, и непосредственные его соседи хотели бы тоже поучаствовать в этих процессах.
Поэтому зондирование позиций соседних государств по афганской проблематике занимает серьезное место в повестке дня турне господина Лаврова. Он уже в Ашхабаде, где среди прочего также будет обсуждаться афганская проблематика и связанный с ней крупный проект ТАПИ, - объясняет Мамадазимов.
Русского языка становится всё меньше
По мнению Мамадазимова, еще одним важным фактором сохранения и углубления двусторонних отношений между нашими странами, на что также было обращено внимание во время визита Лаврова, является обоюдное желание сохранения ареала распространения русского языка в Таджикистане.
- К сожалению, с каждым годом сужается пространство функционирования русского языка, например, ряд горных районов страны почти потеряли его. Сужаются границы распространения русского языка и вокруг столицы, областных центров. Это стало тревожным сигналом для политического руководства обоих государств. Поэтому строительство русских школ и приглашение русских учителей, как это было сто лет назад, не потеряло свою актуальность, - рассказывает Мамадазимов.
Что касается экономического сотрудничества, которому тоже было уделено немалое внимание во время встреч Лаврова с руководством нашей страны, то, по словам Мамадазимова, привлечение российских инвестиций в экономику Таджикистана достаточно слабо выражено с нашей стороны.
- Существенные долги нашего энергохолдинга перед станцией «Сангтуда-1» - самого крупного инвестиционного проекта России за время нашей независимости - как бельмо на глазу для российских инвесторов, которые гипотетически могли бы вкладывать в нашу страну. Поэтому сейчас мы довольствуемся только небольшими российскими проектами типа кофеен «Шоколадница», - поясняет эксперт.
Еще одним экономически актуальным вопросом для нынешних таджикско-российских отношений является сельскохозяйственная отрасль. В ходе встречи президента Таджикистана и главы российского МИД была отмечена необходимость создания «зелёного» коридора для продукции таджикских дехкан.
- Сегодняшний российский потребитель недоволен продуктами с чрезмерным использованием химических ингредиентов, он соскучился по экологически чистым товарам. Наше отставание в использовании химикатов для выращивания фруктов и овощей стало благом для нас - таджикская продукция востребована на российском рынке, - говорит Мамадазимов.
По его мнению, экспорт сельхозпродукции в ближайшие годы может выступить локомотивом двусторонних торгово-экономических связей, преодолевших в прошлом году «психологическую отметку» в $1 млрд.
Зачем Эмомали Рахмон едет в Россию?
Мамадазимов напоминает, что визит главы Таджикистана в Россию, который также обсуждался на встречах с Лавровым, станет первым визитом Эмомали Рахмона в Москву, после ввода в строй первого агрегата Рогунской ГЭС. И это очень важно.
- Теперь, когда наши евробонды (с большими процентами) закончатся с запуском второго агрегата, стоит пригласить Россию к активному участию в этом крупном проекте. Тем более Россия высказала свою заинтересованность в сотрудничестве по проекту CASA-1000, который не заработает без Рогунской ГЭС, поэтому есть тема для обсуждения, - объясняет эксперт.
По словам Мамадазимова, в скором времени ожидается достижение мира и постконфликтное восстановление Афганистана, которое среди прочего сулит многомиллиардные инвестиции в эту страну.
- Своевременная подготовка к этому эпохальному событию отвечает национальным интересам обеих наших стран, которые имеют прямое отношение к процессам, происходящим в Афганистане, - говорит Мамадазимов.
Другим немаловажным вопросом таджикско-российского сотрудничества, которому также будет уделено самое серьезное внимание в ходе предстоящего визита президент Таджикистана в Россию, по мнению эксперта, является трудовая миграция.
Во время визита президента России Владимира Путина в Душанбе в феврале прошлого года, таджикистанцы надеялись на полную амнистию трудовых мигрантов, высланных из России. Эти надежды были осуществлены частично.
- Вопросы трудовой миграции будут на повестке дня - обсуждение не только амнистии, но и налаживание организационного набора и отправки мигрантов на работу, их пенсионное обеспечение. Благо, в последние годы приходит понимание того, что от трудовой миграции выигрывает не только Таджикистан, но и Россия, в которой сохраняется устойчивая потребность в колоссальном количестве трудовых мигрантов - около 20 миллионов человек, - пояснил Мамадазимов.
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Кулли ахбор
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qwerty1
Никакой пользы от его приезда,одно бла-бла-бла а толку никакого.Народ обманули при распаде СССР,создали СНГ и все мы стали чужими друг-другу.Бедный гастарбайтер как страдал так и страдает!
Роберт Мугабе1
Как всегда, много воды и гипотезы, которые никогда у него не подтверждались. Никакой из Вас предсказатель, однако 😂