В честь Года туризма, народных ремесел и развития сел, Комитет религии и упорядочения традиций и обрядов намерен облагородить места религиозного паломничества населения страны.

Об этом на пресс-конференции 6 февраля сказал глава Комитета Сулаймон Давлатзода.

В качестве примера, он привел мавзолей Мирсаида Алии Хамадони (Куляб), Мавлоно Якуби Чархи (Душанбе), Ходжа Машхад (Шахритус), Ходжа Ахрори Вали (Айни) и др.

«К сожалению, условия тех религиозных памятников, которые у нас есть, неподобающие. Например, в одном из них, где похоронена историческая личность, накрывают дастархан, режут скот, и не думают о гигиене и санитарии», - отметил глава Комитета.

По его словам, сейчас Комитет изучает все такие места, знакомиться с условиями.

«Мы сейчас контролируем условия в этих местах, и работаем над тем, чтобы они были отрыты, как для туристов, так и для местных граждан», - отметил Давлатзода.

В Таджикистане 2019-2021 годы объявлены «Годами развития села, туризма и народных ремесел».

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