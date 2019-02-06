Национальный банк Таджикистана надеется на положительные результаты по итогам намеченных в марте переговоров с Международным валютным фондом, на которых обсудят вопрос открытия новой программы продержки республики.

В рамках этой программы Таджикистан рассчитывает получить кредит в размере свыше $220 млн., которые планируется направить на поддержку экономики страны, сообщил глава НБТ Джамшед Нурмахмадзода 6 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

«На данный момент идет процесс согласования программы сторонами, переговоры продолжатся в ходе очередной миссии Фонда в республику, которая намечена на первую половину марта этого года», - сказал он.

Нурмахмадзода отметил, что переговоры между сторонами по данной программе ведутся в течение двух последних лет.

По его словам, были выдвинуты почти два десятка предварительных условий, которые были полностью выполнены.

«Эти условия касались реформирования банковского законодательства страны, других секторов», - сказал глава НБТ.

Он добавил, что средства в рамках трехгодичной программы планируется использовать для поддержки бюджета, поднятия рейтинга страны и в других направлениях, которые в дальнейшем будет способствовать развитию экономики страны.

Напомним, последняя миссия МВФ в Таджикистан состоялась в октябре прошлого года, по итогам которой представители Фонда заявили, что будут в тесном контакте с властями Таджикистана, чтобы продвигать возможность финансовой поддержки.

Срок действия предыдущей трехлетней программы, в рамках которой МВФ предоставил Таджикистану льготный кредит в размере свыше $160 млн., завершился еще в июле 2012 года.

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