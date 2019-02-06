JICA выделяет особое внимание развитию человеческих ресурсов в Таджикистане и ежегодно отправляет более 100 государственных работников и других специалистов в Японию для приобретения передовых знаний и опыта Японии.

Даже после приезда из Японии, JICA всячески старается поддерживать деятельность своих выпускников тренинг-курсов с целью дальнейшего распространения полученных знаний и навыков.

В районе Восе Хатлонской области в конце января выпускники тренинг-курсов в сфере сельского хозяйства и ирригации при поддержке представительства JICA провели семинар на тему «Деятельность сельскохозяйственных кооперативов и ассоциации водопользователей в Таджикистане на примере опыта Японии».

В мероприятии приняли участия представители министерства сельского хозяйства и Агентства по мелиорации и ирригации, а также местные фермерские хозяйства и представители ассоциации водопользователей района Восе.

В рамках семинара выпускники выступили с презентациями о своем опыте пребывания в Японии и полученными знаниями, которые также могли бы быть внедрены в Таджикистане.

В частности, присутствующие выслушали доклады о новых технологиях ведения сельского хозяйства в Японии, об управлении водными ресурсами, теплицах, разведении и производстве семян и др. Весь этот опыт можно использовать в качестве альтернативного подхода для развития сельского хозяйства и ирригационных систем в Таджикистане.

Докладчики также особо подчеркнули роль научного подхода в деятельности фермерских хозяйств с целью выявления подходящих сельхозугодий для определенных территорий и выращивания более стойких сельхозкультур к изменению климата.

«Мы ощущаем необходимость более тесного сотрудничества для развития сектора и поддерживаем инициативу наших выпускников, так как данная площадка является хорошей возможностью для представителей сельского хозяйства и ирригации для того, чтобы еще лучше скоординировать свои действия по обеспечению более ощутимого результата работы по развитию секторов сельского хозяйства и ирригации», – отметил Бахром Гаффорзода, замдиректора Агентства по мелиорации и ирригации Таджикистана.

Во время семинара фермеры задавали интересующие вопросы, связанные с технологиями ведения скотоводства и растениеводства, надлежащем использованием земельных ресурсов и координации действий по согласованию объемов производства и видов сельхозкультур. Фермеры выразили желание внедрить технологии по мониторингу и согласованию объемов посева и видов сельхозугодий для улучшения доходности фермеров.

«Благодаря участию в сегодняшнем семинаре я получил новые знания о методах эксплуатации парников на основе опыта Японии. Я намерен использовать в своих парниках это опыт. Я также благодарен представительству JICA и надеюсь, что такие семинары и встречи будут продолжены и навыки ведения фермерства переданы», – подчеркнул один из фермеров.

JICA начало свое техническое сотрудничество с Таджикистаном в 1993 году путем приглашения госслужащих Таджикистана для обучения в Японии с целью получения знаний и опыта по государственному управлению и макроэкономическому развитию. На начало 2018 года общее количество участников Программы совместного создания знаний JICA, ранее называемой «Тренинг – курсы», превысило 2200 человек. В 2006 году был открыт офис JICA в Таджикистане, и с того времени динамично реализуются различные проекты грантовой и технической помощи в таких секторах как сельское хозяйство и сельское развитие, обеспечение питьевой воды, здравоохранение, транспорт, энергетика, наращивание потенциала, а также продвижение малого и среднего бизнеса. В настоящее время проектный портфель JICA в Таджикистане составляет 35 проекта на общую сумму более 349,6 млн. долларов США (82 млн. долларов США технической помощи и 267,6 млн. долларов грантовой помощи), из которых 11 проектов являются действующими.

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