В Вахдате вновь зарегистрированы 98 мечетей, деятельность которых ранее была приостановлена. Об этом на пресс-конференции 6 февраля сообщил глава Комитета религии и упорядочения традиций и обрядов Сулаймон Давлатзода.

Свой ответ он аргументировал тем, в Таджикистане не ущемляются права верующих, и при наличии соответствующих документов, мечети вновь регистрируются.

Напомним, председатель города Исфара Сиджоуддин Саломзода на пресс-конференции 29 января заявил, что в городе в 2018 году была прекращена деятельность 56 мечетей.

По его словам, эти мечети работали незаконно, без разрешения, а некоторые попросту не соответствовали санитарным нормам.

Закрытые мечети были преобразованы в социально-культурные объекты, детские сады, медпункты, чайханы и др.

По информации Комитета, в Таджикистане на сегодня зарегистрированы 3867 религиозных объединений. В том числе 48 соборных мечетей, 362 пятничные, 3422 пятикратных мечетей, Исламский центр и три джамоатхона.

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