Сотрудники компании IRS расчищают дорогу Душанбе-Худжанд от снежных лавин, 05 февраля 2019 года.

Дорога Хорог-Ишкашим временно закрыта из-за схода снежных лавин, сообщили «АП» в пресс-службе КЧС.

«На дорогу Хорог-Ишкашим сошли снежные лавины, дорога закрыта. На месте работает спецтехника, ведутся работы по ликвидации снежных лавин», - сообщила «АП» начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсуфи.

По ее словам, другие дороги открыты, перевалы работают в штатном режиме, развёрнуты мобильные посты по горным дорогам.

«Сход снежных лавин и камнепадов ожидается до конца февраля из-за обильных осадков и перепада температуры в горных районах страны», - отметила она.

Тем временем, пресс-служба филиала компания IRS сообщает о восстановлении движения по дороге Душанбе-Худжанд. Сегодня утром она была закрыта из-за схода лавин на 69-71 километрах.

«Сотрудники филиала компании IRS расчистили дорогу, дорога открыта. Движение грузовиков с прицепами и фур пока ограничено, угроза схода лавин сохраняется», - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в республике в связи с выпадением снега сохраняется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на горных дорогах ожидается снежный накат и гололедица. По республике, за исключением ГБАО, ожидается туман.

Угроза сход снежных лавин в период 6-7 февраля сохраняется в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд), западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Рошткала).

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