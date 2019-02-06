Впредь в Таджикистане те, кто ранее был осужден за сознательное совершение того или иного преступления, не могут быть приняты на работу на государственную службу.

Нижняя палата парламента Таджикистана сегодня приняла предложенные правительством страны поправки в закон «О государственной службе».

Поправки запрещают принять на госслужбу тех лиц, которые ранее были осуждены за совершение того или иного преступления сознательно, заявил на заседании парламента глава Агентства по государственной службе при президенте республики Джума Давлатов.

По его словам, поправки не коснутся тех лиц, которые неосознанно совершили преступления, такие как автоаварии, убийство человека по неосторожности.

По данным Агентства по государственной службе страны, на сегодняшний день порядка 20 тыс. граждан Таджикистана являются госслужащими.

В 2015 году аналогичные поправки были приняты в Закон «Об адвокатуре». Согласно статье 12 (Получение статуса адвоката) этого закона, осужденный за совершение преступления, уволенный из госорганов, правоохранительных органов, воинской службы за нарушение профессиональной присяги и совершение деяний коррупционного характера и освобожденный не может заниматься адвокатской деятельностью.

Дебаты о том, что адвокат не является госслужащим, а работает по найму, не заставили парламентариев проголосовать против поправок.

С принятием этих поправок права на адвокатскую деятельность лишились и те адвокаты, которые имели конфликт с законом еще в начале 90-х.

По данным Минюста, из общего количества адвокатов, которые практиковали до принятия поправок, 150 юристы имели в прошлом конфликт с законом, и соответственно они попали под эту статью.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.