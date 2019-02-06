В Санкт-Петербурге студент из Узбекистана Бабурбек Очилов 5 февраля погиб в результате падения с крыши здания глыбы льда, сообщает «Фонтанка».
Он учился на пятом курсе Государственного химико-фармацевтического университета (СПХВУ).
Сообщается, что 23-летний узбекистанец учился на провизора, в тот день сдавал мини-контрольные, и бегал с кафедры на кафедру. Лед с крыши упал на него между корпусами на Аптекарском проспекте и улице профессора А.Попова.
Друг Очилова таджикистанец Бахрулло Умаров, который шел рядом с ним, с множественными травмами был госпитализирован в Мариинскую больницу.
Здание на Аптекарском проспекте, 6, с которого упала наледь, находится на балансе университета, то есть за очистку его крыши отвечают сотрудники вуза, заявили в администрации Петроградского района. В ректорате отказались комментировать инцидент.
После случившегося прокуратура Петербурга решила проверить все 19 крыш федеральных учреждений на Петроградской стороне, а глава города Александр Беглов отдал распоряжение провести тотальную проверку зимней уборки.
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Шавкат6
Оооччень жалко. Горе в семье. чояш чаннат шавад.