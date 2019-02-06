Из-за схода лавин и обильного снегопада дорогу Душанбе-Худжанд снова временно закрыли для движения автотранспорта, сообщает пресс-служба филиала компания IRS.

“На месте работает специальная дорожная техника для расчистки дорог от снежных лавин. Две большие лавины сошли на 69 и 71 км дороги ”, - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Он отметил, что движение автотранспорта, возможно, будет восстановлено через час.

Пресс-служба отмечает, что решение направлено на обеспечение безопасность водителей и пассажиров и призывает их к взаимопониманию.

Движение транспорта по этой трассе вчера тоже было закрыто в связи со сходом снежных лавин, ее расчистили и открыли вечером.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в республике в связи с выпадением снега сохраняется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на горных дорогах ожидается снежный накат и гололедица. По республике, за исключением ГБАО, ожидается туман.

Угроза сход снежных лавин в период 6-7 февраля сохраняется в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд), западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Рошткала).

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