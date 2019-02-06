АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Пресс-конференции на сегодня: Комитет религии, Национальный банк, Экономический суд, Агентство ирригации и мелиорации.
- Программный офис Управления ООН по наркотикам и преступности в РТ устраивает Утренний Кофе, приуроченный к началу работы проекта по противодействию торговли людьми в стране. После кофе состоится круглый стол на тему: Противодействие торговли людьми в Таджикистане, организованный Генпрокуратурой Таджикистана и УНП ООН. Начало в 9.00, место – гостиница Хилтон (Hilton)
- В Гиссаре состоятся матчи 4-го тура Кубка Федерации футбола Таджикистана в зоне «Душанбе». Между собой сыграют «Вахдат» – «Регар-ТадАЗ» в 11:00, «Душанбе-83» – «Шохмансур» в 14:00.
- Состоится товарищеский матч олимпийской сборной Таджикистана по футболу с молодежной командой ЦСКА (Москва, Россия) в Турции.
- В Театре оперы и балета им. Айни опера С. Рахманинова «Алеко» в одном действии и двух картинах. Начало в 17.00
- В галерее современного искусства столичного «Душанбе Молл» проходит выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане. Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 6 ФЕВРАЛЯ
1925 – первый отряд милиции во главе с комиссаром Абдулло Ёрмухамедовым прибыл из Бухары в Душанбе.
1930 – Основана газета «Дехкони камбагал» («Крестьянин-бедняк»).
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 6 ФЕВРАЛЯ
1936 – Родился историк Искандар Каландаров
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах небольшие осадки (дождь, снег), в горных районах ночью снег, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 0-5 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 0-5 мороза.
По Хатлонской области – Облачно, ночью и уром осадки (дождь, снег), днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -2+3, днем 2-7 тепла, в предгорьях ночью 2-7 мороза, днем -3+2.
По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, ночью в отдельных районах небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 9-14 мороза, днем 3-8 мороза, по ВГБАО ночью 18-23 мороза, днем 8-13 мороза.
По районам республиканского подчинения – Облачно, ночью в отдельных районах снег, днем преимущественно без осадков, местами туман. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью -4+1, днем 0-5 тепла, в горах ночью 5-10 мороза, днем 2-7 мороза.
По городу Душанбе – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 0-2 мороза, днем 1-3 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, временами небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 2-4 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, ночью небольшие осадки (дождь, снег), днем без существенных осадков, туман. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью -1+1, днем 4-6 тепла.
По городу Хорог – Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 мороза, днем 3-5 мороза.
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