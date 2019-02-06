Правительство Таджикистана будет платить населению и организациям за каждую акцию «Сангтуды» 100 сомони ($10,5).

В рамках постановления правительства создана рабочая группа, которая занимается вопросом приобретения у физических и юридических лиц акций ликвидированного АООТ «Сангтуда» по их номинальной стоимости, сообщил глава государственного сберегательного банка «Амонатбонк» Сироджиддин Икроми 5 февраля на пресс-конференции.

По его словам, в 1996 году, когда еще не было действующей таджикской валюты – сомони, каждая акция «Сангтуды» продавалась за 3 тысячи таджикских рублей (рублов).

Икроми отметил, что после перехода в 2000 году на новую валюту, эти 3 тысячи рублов стали равны 3 сомони (1 сомони = 1000 таджикских рублей).

Однако, подчеркнул он, глава государства поручил платить 100 сомони за каждую акцию вместо положенных 3 сомони.

Икроми отметил, что процесс приобретения акций «Сангтуды» у населения и организаций посредством филиалов «Амонатбонка» начнется сразу после поступления средств.

«У нас есть эксперты, которые будут определять подлинность каждой акции», - сказал он.

Глава «Амонатбонка» добавил, что обладателями акций «Сангтуды» являются более 97 тыс. лиц.

10 миллионов сомони на 97 тыс. акционеров

Правительство своим постановлением поручило соответствующим ведомствам направить 10 млн сомони для оплаты номинальной стоимости акций ликвидированного АООТ «Сангтуда», принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Эти средства будут выделяться за счет получаемых правительством дивидендов от деятельности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»: данному таджикско-российскому обществу поручено обеспечить выплату дивидендов за годы своей деятельности до 2017 года включительно.

Общий размер требуемых средств составляет более 57,4 млн сомони. Около 6,9 млн сомони из этих средств будут направлены в республиканский бюджет в качестве налога на дивиденды.

Оставшиеся более 40,5 млн сомони пойдут на погашение части задолженности «Барки Точик» перед «Сангтудой-1». Эта сумма будет учитываться, как вклад учредителя (правительство) в уставный капитал «Барки Точик».

АООТ «Сангтуда»

АООТ «Сангтуда» было учреждено в 1996 году. В том же году была произведена первая эмиссия акций будущего предприятия. Цена одной акции на момент выпуска составляла 3 тысячи таджикских рублов.

Накопившиеся от реализации акций деньги на специальном счете в «Амонатбонке» впоследствии были направлены на реализацию таджикско-российского проекта по строительству «Сангтудинской ГЭС-1» в качестве вклада правительства Таджикистана.

Владельцам акций обещали дивиденды после введения в эксплуатацию первого агрегата «Сангтудинской ГЭС-1».

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»

ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» является совместным таджикско-российским предприятием. Оно было образовано 16 февраля 2005 года с целью завершения строительства и дальнейшей эксплуатации гидроэлектростанции на реке Вахш.

Доля российских компаний в уставном капитале ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» составляет 75% минус 1 акция, доля правительства РТ - 25% плюс 1 акция.

Инвестиции России в строительство ГЭС составили более 16 млрд рублей.

Первый гидроагрегат ГЭС был введен в строй в январе 2008 года.

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