Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub» изъявил желание тесно сотрудничать с перспективными стартапами из Таджикистана в рамках инкубационных и акселерационных программ.

По словам менеджера проекта StartupStan (55Group) Виталия Шамаева, это предложение они озвучили в рамках ежегодного форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0.», посвященного инновационной экосистеме Евразии и прошедшего 1 февраля в Алматы.

Виталий Шамаев Фото 55Group

В нем приняли участие главы правительств стран – участниц ЕАЭС, международные эксперты в сфере информационных технологий, представители международных организаций, руководители технопарков, политики, ученые, бизнесмены, которые собрались на одной площадке для обсуждения создания и развития единой инновационной экосистемы Евразии, призванной раскрыть технологический потенциал стран.

Проект StartupStan от 55Group был представлен в панельной сессии «Цифровизация в инновационной̆ экосистеме». В рамках данной сессии была презентована стартап-экосистема Таджикистана и перспективы сотрудничества между бизнес-сообществом стран Центральной Азии.

Со своей стороны проект StartupStan предложил провести совместно с региональными партнерами StartapStan Cup – конкурс на лучшие стартап-проекты в региональном масштабе, победители которого смогут претендовать на инвестиции от 55Group. Предложение было принято позитивно.

Участники Форума обсудили перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, обменялись мнениями и поделились опытом в вопросах продвижения, поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT.

«В перспективе, международная интеграция может привести к открытому обмену опытом и знаниями, к расширению возможностей каждого участника, к доступному масштабированию проектов технопарков и к сокращению технологического разрыва между странами», - говорится в официальном пресс-релизе форума.

В целом, на форуме выступили более 50 представителей технологической индустрии США, Великобритании, Германии, Франции, Сингапура, Швейцарии и стран СНГ.

Ежегодный форум «Цифровая повестка в эпоху глобализации» проводится по инициативе президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

Главная цель Форума – выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.