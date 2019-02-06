Мэр Душанбе Рустам Эмомали подарил грейдер и многофункциональную спецтехнику для строительства дорог городу Хорогу, сообщает пресс-служба председателя ГБАО.

Пресс-служба председателя области опубликовала на своей странице в Facebook письмо благодарности Рустаму Эмомали, где говорится о своевременной инициативе мэра Душанбе.

«Посредством этой техники жилищно-коммунальное хозяйство может зимой расчищать дороги Хорога от снега, а летом поливать их» - говорится в публикации.

Также в письме отмечается великодушие Рустама Эмомали, его усилия по благоустройству и созиданию в Душанбе и других уголках страны.

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“Мы очень рады Вашей помощи. Примите нашу искреннюю благодарность”, - отмечается в письме.

Глава ГБАО Ёдгор Файзов на встрече со спортсменами области, в середине января, сообщил, что президент Федерации футбола Таджикистана Рустам Эмомали построит в этом году в административном центре ГБАО восемь современных спортивных площадок.

Также пресс-служба председателя ГБАО сообщает, что сегодня распоряжением Эмомали Рахмона в Хорог передали шесть погрузчиков.

«В ближайшие дни поступят ещё 15 единиц спецтехники для строительства дорог», - отмечает пресс-служба.

Ранее на пресс-конференции министр транспорта сообщил журналистам о нехватке спецтехники в ГБАО и сообщил, что министерство уже закупил 23 единицы спецтехники, 4 бульдозера, 6 погрузчиков и 5 грейдеров, которые будут направлены на содержание дорог, ведущих в Бадахшан и Рашт.

В Хороге в целом, по его словам, находится 109 единиц дорожной техники, но только 66% из них - в рабочем состоянии.

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