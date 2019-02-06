В горнолыжном комплексе «Сафед Дара» прошел международный слет байкеров «Зимистон-2019», организованный сообществом мотолюбителей Motolife.Tj. Компания «МегаФон Таджикистан» выступила официальным партнером связи мероприятия и представила телеком-услуги, с которыми мото-путешествия становятся более интересными и безопасными.

На слет приехали байкеры из пяти стран: России, Казахстана, Узбекистана, Киргизстана и Таджикистана. Зрители могли пообщаться с «героями асфальта», узнать больше о мото-культуре, а заодно приобщиться к зимнему экстремальному спорту. Так, российский спортсмен Егор Антропов провел для желающих ряд мастер-классов по сноуборду.

Многие участники слета посетили площадку компании «МегаФон Таджикистан», чтобы сделать красивое фото в специальной фотозоне, угоститься горячим чаем с пончиками и расспросить консультантов об услугах связи. Ведь для современного байкера мобильная связь – такая же необходимая вещь, как «косуха» или сам мотоцикл.

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«Мы уже давно дружим с байкерами: поддерживали мотопробег «Мы таджики», в качестве телеком-партнеров участвовали в открытии новых мото-сезонов. Наша надежная связь позволяет практически с любой трассы звонить друзьям и вести онлайн-репортажи, помогает быть уверенными в том, что в случае необходимости тебе будет оказана помощь, ведь на дороге может случиться всякое. А нам интересно узнавать, как работают мобильные услуги там, где ездят таджикские байкеры. Это помогает планировать работы по развитию сети и поддерживать качество связи на высоком уровне. Одним словом, если планируете мото-путешествие – не забудьте телефон!» – комментирует коммерческий директор компании «МегаФон Таджикистан» Джамшед Бобоалиев.

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