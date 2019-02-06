Указом президента в связи с уходом на пенсию Сайфулло Сафаров освобождён от должности заместителя директора Центра стратегических исследований при президенте Республики Таджикистан.
В беседе с «АП» Сайфулло Сафаров сегодня сказал, «счастлив, что с поднятой головой вышел на пенсию”.
Он отметил, что теперь может больше уделить время научным и общественным работам.
Он был назначен на эту должность в мае 2012 года. На его место назначен Парвиз Мухаммадзода.
Указами президента с поста директора Центра стратегических исследований снят и также отправлен на пенсию Худоберди Холикназар. Новым директором назначен Диловар Кодирзод.
В связи с уходом на пенсию указом президента освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного посла Таджикистана в Иране Неъматулло Эмомзода, а новым послом в Пакистане назначен Насриддин Исматулло.
Президент также сменил заместителя Командующего Погранвойсками ГКНБ Таджикистана по политико-воспитательной работе Бадриддина Мирзоева. Новым замкомандующего назначен Абдусаттор Шохиён.
От должности первого замдиректора Агентства по госфинконтролю и борьбе с коррупцией Таджикистана освобожден Абдукарим Зарифзода,
Кадровые перестановки также произведены в других структурах правительства.
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