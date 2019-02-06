Дорога Душанбе-Худжанд расчищена от снежных лавин и движение по ней восстановлено, сообщили «АП» в пресс-службе филиала компании IRS.

«Сотрудники филиала компании IRS расчистили дорогу от 56 больших и маленьких снежных лавин. В настоящее время движение разрешено только со стороны города Худжанд и в ближайшее время движение будет открыто и со стороны столицы”, - сообщил пресс-секретарь компании Далер Мерганов.

Он также отметил, что в соответствии с совместным распоряжением МВД и Минтранспорта страны, прохождение грузовиков с прицепами и фур по трассе временно ограничено: чтобы не создавались заторы на трассе.

"Снегопад на отдельных участках автодороги продолжается, и вероятность схода новых снежных лавин сохраняется. На месте работает специальная дорожная техника", - сообщил он.

Движение транспорта по этой трассе было закрыто сегодня утром в связи со сходом снежных лавин, особенно с 47 по 81 км автодороги.

Ранее 20 января движение по этой стратегической трассе, в связи со сходом более 30 снежных лавин, было полностью прекращено, его открыли почти через сутки.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в республике в связи с выпадением снега сохраняется налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на горных дорогах ожидается снежный накат и гололедица. По республике, за исключением ГБАО, ожидается туман.

Угроза сход снежных лавин в период 6-7 февраля сохраняется в горных районах РРП, южных склонах Гиссарского хребта (Душанбе-Худжанд), западных районах ГБАО (Душанбе-Хорог, Хорог-Ишкашим, Хорог-Мургаб, Хорог-Рошткала).

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