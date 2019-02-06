«Я не могу сказать, что являлось причиной увольнения бывшего руководства, это было решение главы государства. Однако, критика (со стороны президента Эмомали Рахмона, - прим «АП») относительно проблемных кредитов действительно была», - сказал председатель «Амонатбанка» Сироджиддин Икроми 5 февраля на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

Он отметил, что существуют кредиты, которые банк не может пока получить обратно, и в этом направлении на данный момент работают соответствующие управления банка.

Он подчеркнул, что одним из должников «Амонатбанка» является государственный авиаперевозчик «Таджик Эйр», который должен банку 45 млн сомони.

«Мы уже обратились с письмом к правительству, этот вопрос находится, как под нашим контролем, так и под контролем правительства и «Таджик Эйра», - сказал глава «Амонатбонка».

Он выразил надежду, что трехсторонними усилиями данный вопрос будет решен, при этом напомнив, что «Таджик Эйр» находится в сложном финансовом положении.

Комментируя свое недавнее назначение на пост главы Сбербанка, Сироджиддин Икроми отметил, что «Амонатбонк» для него является родным банком, где он начал профессиональную деятельность и проработал около 17 лет – с простого сотрудника до заместителя председателя правления.

Экс-глава «Амонатбонка» Рухулло Хакимзода, несмотря на положительные результаты за последние годы, неожиданно для многих был снят с занимаемой должности 18 января этого года.

Его место занял бывший заместитель председателя Национального банка Таджикистана Сироджиддин Икроми, который до этого работал зампредом в «Амонатбанке».

Постановление правительства об увольнении Хакимзода появилось после того, как Эмомали Рахмон подверг его критике в ходе заседания правительства об итогах 2018 года.

Официальных комментариев относительно причин увольнения Хакимзода не последовало. Однако некоторые эксперты полагали, что это могло произойти из-за просроченных кредитов в размере 45 млн. сомони, которые ранее были предоставлены государственному авиаперевозчику «Таджик Эйр».

Рухулло Хакимзода проработал на должности председателя правления «Амонатбанка» с 2015 года.

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