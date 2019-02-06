Сегодня во всем мире отмечается Всемирный день безопасного Интернета (Safer Internet Day). Во многих странах мира к этому празднику приурочены сотни образовательных мероприятий; различные компании объединяются, чтобы создать Интернет, безопасных для всех, и особенно, для самых младших пользователей. Tcell ежегодно также проводит десятки открытых уроков для школьников, которые помогают им получить пользу и избежать угроз в глобальной сети.

Компания Tcell продолжает масштабный проект для школьников «Безопасный Интернет» уже третий год. Только за 2018 год, специалисты компании провели более 25 открытых уроков «Безопасного Интернета» в школах по всей стране и встретились с ребятами, учениками 4-7 классов. На уроках «Безопасного Интернета», школьники узнают о полезных и правильных способах использования сети Интернет. Где находить полезную информацию для учебы, какие существуют образовательные ресурсы, как научиться новым навыкам и умениям, как отличить достоверную информацию и ресурсы от «подделок» - подобными вопросами чаще всего интересуются ребята на уроках.

Другая важная тема, которая затрагивается во время интерактивных уроков – возможные угрозы, с которыми дети могут столкнуться в сети. Представители Tcell объясняют ребятам, что такое Интернет-мошенничество, как не попасться на удочку мошенникам или хакерам, как избежать взломов и вирусов, к чему может привести общение в сети с незнакомцами.

Во время уроков, ребята показывают обширные знания о глобальной сети: они с легкостью пользуются сервисами, приложениями, ресурсами, уже с 8-10 лет. Большинство играет в компьютерные онлайн-игры, и имеют профили в социальных сетях. В результате уроков, все дети узнают, как избегать вирусов, составлять правильные пароли, обеспечивать безопасность аккаунта в социальных сетях, находить полезную информацию для учебы и хобби.

Запустив проект «Безопасный Интернет», Tcell стремится повысить Интернет-грамотность подрастающего поколения, научить полезным способам использования сети для развития и самообразования. Повышение знаний молодого поколения о полезном и правильном использовании сети Интернет крайне важно для развития общества в целом. Таким образом, деятельность Tcell вносит существенный вклад в международное движение по обеспечению всех людей безопасным Интернетом.

В феврале 2018 года, проект Tcell «Безопасный Интернет» был признан лучшим социальным проектом в Центрально-Азиатском регионе премией Global Event Awards.

Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.

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