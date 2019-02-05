В 2018 году более 10 тыс. граждан Таджикистана обратились в Пенсионный фонд России за получением пенсии. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщил журналистам директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сафарали Наджмиддинов.

«Пенсионный фонд России отправляет нам запросы, чтобы подтвердить стаж работы и заработную плату обратившихся. На этой основе им назначается пенсия. В 2018 году к нам поступили более 10 тыс. таких запросов», - сообщил он.

Он также отметил, что в настоящее время наши граждане в России получают пенсии согласно Бишкекскому соглашению от 1992 года.

Сейчас, по его словам, специальная комиссия изучает вопрос пенсионного обеспечения таджикских мигрантов в России.

Наджмиддинов отметил, что проект соглашения со стороны Таджикистана был направлен России ещё в 2014 году, но возникли проблемы из-за различий в законодательствах двух стран.

«Согласно нашему проекту, мигранты, которые имеют двойное гражданство, могут получить страховую пенсию в России, если имеют 10-летний трудовой стаж. Мы предлагали, чтобы работодатели перечисляли социальные выплаты сезонным трудовым мигрантам в Таджикистан. Но российские коллеги ответили, что в их законодательствах это не предусмотрено. Поэтому на уровне правительства рассматриваются изменения к законодательствам», - сообщил он.

Cегодня глава МИД России Сергей Лавров после встречи с Эмомали Рахмоном сообщил, что «соглашение по пенсиям для таджикских мигрантов уже лежит на столе».

Наджмиддинов отметил, что пенсия назначается на основе отчислений и трудовые мигранты могут добровольно формировать фонд своей пенсии.

«Они обращаются, мы открываем специальный счёт. Они переводят на этот счёт деньги. Если они работают, социальные выплаты переводятся на этот фонд и, исходя из этого, назначается пенсия», - сообщил он.

Он отметил, что в соответствии с законодательством Таджикистана, все граждане имеют право на пенсию независимо от того, работал он или не работал.

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