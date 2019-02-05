Компания «МегаФон Таджикистан» ввела в эксплуатацию сеть 4G в Кулябе. Теперь у жителей города есть возможность пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом практически на всей территории города. Кроме этого, «МегаФон Таджикистан» первым из операторов запустил 4G-интернет в районе Фархор.

Главное преимущество сети четвертого поколения – высокие скорости доступа, превышающие возможности предыдущей сети 3G до десяти раз. Благодаря этому на мобильных устройствах с поддержкой 4G можно смотреть «без торможения» видео высокого качества или играть в онлайн-игры. В несколько раз быстрее происходит загрузка любых файлов, что позволит использовать мобильный интернет в работе для пересылки «тяжелого» контента (баз данных, презентаций и т.д.). Теперь все эти возможности есть у абонентов компании «МегаФон Таджикистан» в Кулябе.

«Осваивая новые крупные города, мы запускаем не одиночные базовые станции, а именно сеть, состоящую как минимум из пяти «баз» 4G. Результат – связь нового поколения появляется сразу во всех районах города. Уже в момент запуска скоростной мобильный интернет был доступен на 80% территории Куляба. Это значит, что абонент, пользующийся связью 4G, не будет «выпадать» из сети при перемещениях по городу», – поясняет директор регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид САЙТАСАНОВ.

Новые скорости интернета доступны абонентам оператора «автоматически»: менять тариф или доплачивать за услугу не нужно. Единственное условие – мобильное устройство пользователя должно поддерживать технологию связи 4G/ LTE. К числу таких гаджетов относится большинство выпускаемых сейчас смартфонов и планшетов.

«Я купил новый телефон полгода назад и думал, что работать в полную силу ему придется нескоро. Поэтому очень обрадовался, когда значок 4G высветился на экране моего смартфона. Спасибо оператору, что так оперативно развивает сеть! Теперь почти каждый вечер смотрю на смартфоне любимые фильмы», – рассказывает житель города Куляб Джурабеки МАХМАДРАСУЛ.

Еще одна новая территория, где появилась связь 4G компании «МегаФон Таджикистан», – район Фархор Хатлонской области. Оператор первым предоставил доступ жителям района к скоростному мобильному интернету.