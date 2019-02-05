В прошлом году в стране приостановлена выдача пенсий более 4600 человек, получающим пенсии по инвалидности, сообщил сегодня, 5 февраля, журналистам директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сафарали Наджмиддинов.
«Чтобы снова начать получать пенсии, эти люди должны пройти повторное медицинское освидетельствование при Государственной службе медико – социальной экспертизы», - сообщил он.
По его словам, была создана комиссия по выявлению случаев необоснованного определения группы инвалидности и назначения пенсий, которая, начиная с 2014 года, приостановила выдачу пенсий 17 700 таджикистанцам.
«Большинство из них со времени назначения пенсий до приема в комиссии лечились, их состояние улучшилось и мы лишили их пенсий по инвалидности. Другую часть мы перевели с первой группы на второю или третью группу. Часть из них были переведены на социальную пенсию», - сообщил он.
Он отметил, что пенсия по инвалидности назначается только после подтверждения Государственной службы медико – социальной экспертизы и без этого пенсия по инвалидности назначаться не может.
По данным Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана, пенсию по инвалидности сегодня в стране получают 145 тысяч 896 человек. Из них 27 тысяч 555 - несовершеннолетние дети-инвалиды, 15 тысяч 105 - инвалиды первой группы, 69 тысяч 880 - инвалиды второй группы и 33 тысяч 356 человек - инвалиды третьей группы.
Согласно данным агентства, по состоянию на 1 января 2019 года общее количество пенсионеров по республике составляет свыше 687 тысяч человек: 433 тысяч получают трудовую пенсию, почти 116 - страховую пенсию и 138,1 тысяч - социальную пенсию.
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Кулли ахбор
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Socrat1
Сначала государство кинуло вкладчиков банков, потом предпринимателей с курсом доллара, теперь очередь дошла до пенсионеров!
Ашаван1
В банках деньги закончились??? К стати как поживают ваши ведущие банки? "Агроинвестбанк и Точиксодиротбанк" ? Живы еще? Что то не слышно про них ничего......
kaltuch2
У меня был знакомый-ампутант, которого заставляли проходить повторную проверку, как-будто отрезанная часть тела могла вырасти за прошедшее время!