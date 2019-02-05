В прошлом году в стране приостановлена выдача пенсий более 4600 человек, получающим пенсии по инвалидности, сообщил сегодня, 5 февраля, журналистам директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сафарали Наджмиддинов.

«Чтобы снова начать получать пенсии, эти люди должны пройти повторное медицинское освидетельствование при Государственной службе медико – социальной экспертизы», - сообщил он.

По его словам, была создана комиссия по выявлению случаев необоснованного определения группы инвалидности и назначения пенсий, которая, начиная с 2014 года, приостановила выдачу пенсий 17 700 таджикистанцам.

«Большинство из них со времени назначения пенсий до приема в комиссии лечились, их состояние улучшилось и мы лишили их пенсий по инвалидности. Другую часть мы перевели с первой группы на второю или третью группу. Часть из них были переведены на социальную пенсию», - сообщил он.

Он отметил, что пенсия по инвалидности назначается только после подтверждения Государственной службы медико – социальной экспертизы и без этого пенсия по инвалидности назначаться не может.

По данным Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана, пенсию по инвалидности сегодня в стране получают 145 тысяч 896 человек. Из них 27 тысяч 555 - несовершеннолетние дети-инвалиды, 15 тысяч 105 - инвалиды первой группы, 69 тысяч 880 - инвалиды второй группы и 33 тысяч 356 человек - инвалиды третьей группы.

Согласно данным агентства, по состоянию на 1 января 2019 года общее количество пенсионеров по республике составляет свыше 687 тысяч человек: 433 тысяч получают трудовую пенсию, почти 116 - страховую пенсию и 138,1 тысяч - социальную пенсию.

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