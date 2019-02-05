В начале беседы с Сергеем Лавровым, который прибыл в Душанбе с двухдневным рабочим визитом, Эмомали Рахмон подчеркнул, что развитие отношений с Россией занимает особое положение во внешней политике Таджикистана, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Отмечается, что на переговорах были затронуты вопросы политической интеграции, региональной безопасности, борьбы с терроризмом, защиты государственной границы, ситуация в Афганистане, программа модернизации таджикской армии.

Пресс-служба президента РТ

Как сообщает пресс-служба таджикского лидера, на встрече была подчеркнута необходимость решения вопросов межрегионального торгово-экономического сотрудничества, привлечения технологий для переработки промышленной продукции, хлопка, плодоовощной продукции, а также увеличения экспорта сельхозпродукции на российские рынки.

Эмомали Рахмон и Сергей Лавров также обсудили вопросы строительства российских школ в Таджикистане и привлечения российских педагогов в таджикские школы.

Вопросы трудовой миграции стояли отдельным пунктом в повестки переговоров, отмечается в сообщении.

Была обсуждена также программа предстоящего визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Россию. О дате не сообщается.

Пресс-служба президента РТ

Между тем, как сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергей Лаврова, на встрече стороны "говорили о военно-техническом сотрудничестве, констатировали общую заинтересованность в реализации в полном объеме программы модернизации вооруженных сил Таджикистана".

Лавров по итогам встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном также заявил, что особое внимание было уделено сотрудничеству в сельскохозяйственной сфере.

"Реализуется, надеемся, скоро станет уже практикой договоренность наших президентов о создании зеленого коридора для импорта таджикской сельскохозяйственной продукции. Ведется также переговорная работа по созданию оптово-распределительного центра, что также будет способствовать более эффективному прохождению и прочих процедур по доставке таджикской продукции на российский рынок", - отметил российский министр.

Пресс-служба президента РТ

Также стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. "Товарооборот за прошлый год увеличился почти на треть, и вскоре предстоит очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, где будут рассмотрены новые проекты, в том числе в сфере энергетики, к чему проявляют интерес наши таджикские друзья и российские энергетические операторы", - отметил Лавров.

Сегодня он также провел встречу со своим таджикским коллегой Сироджиддином Мухриддином и пообщался с прессой.

Центрально-азиатское турне Сергея Лаврова началось с Кыргызстана 4 февраля и завершится в Ашхабаде, куда он вылетит из Душанбе.

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