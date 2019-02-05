Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 февраля назначил своего свата Батыра Турсунова первым заместителем председателя Службы государственной безопасности. Об этом сообщает centralasian.org.



По словам источника в Министерстве внутренних дел Узбекистана, против 46-летнего Джахангира Эгамова, как и в отношении ряда других высокопоставленных чиновников Службы государственной безопасности (СГБ) республики, возбуждено уголовное дело о коррупции. Джахангир Эгамов был освобожден от занимаемой должности президентом Шавкатом Мирзиёевым во время расширенного заседания сотрудников СГБ, состоявшегося 25 декабря прошлого года.

Однако в официальных СМИ об этом ничего не сообщается.

Бывший советник юстиции Джахангир Эгамов проработал в СГБ всего лишь одиннадцать месяцев – он был назначен первым заместителем Ихтиёра Абдуллаева в феврале 2018 года.



72-летний генерал Батыр Турсунов является одним из самых известных лиц в органах внутренних дел и службе нацбезопасности Узбекистана.



Батыр Турсунов, начавший свою служебную карьеру в 80-х годах прошлого века в КГБ, позже долгие годы занимал различные должности в органах безопасности республики.



В конце 90-х годов он некоторое время проработал начальником Главного управления борьбы с терроризмом и экстремизмом МВД Узбекистана.



После избрания на пост президента Шавката Мирзиёева в 2016 году, Батыр Турсунов был назначен заместителем командующего Национальной гвардией Узбекистана.



Сын Батыра Турсунова – Ойбек Турсунов является старшим зятем президента Шавката Мирзиёева.

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