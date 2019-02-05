Наблюдатели от Таджикистана на сегодняшний день не получили приглашения на выборы президента Украины, которые намечены на 31 марта.
Источник в Центризбиркоме республики сообщил «АП», что обычно постсоветские республики на выборах главы государства и парламента своих стран за два месяца направляют приглашения представителям ближнего зарубежья.
Между тем, как сообщил «АП» пресс-секретарь Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Таджикистана Мухаммадато Султонов, депутаты нижней палаты парламента республики также не получили приглашения Киева быть наблюдателями на выборах главы Украины.
28 человек официально зарегистрированы кандидатами в президенты в ЦИК Украины: 3 февраля ЦИК завершил прием документов от кандидатов в президенты. За этот период заявки подали 89 человек: 50 из которых уже рассмотрены, из них 28 зарегистрировано, 22-м отказано в виду отсутствия внесения залога в размере 2,5 млн. грн.).
Еще в Центризбиркоме находится 39 пакетов документов, ожидающих решения, из них всего 5 претендентов внесли залог.
Точная дата выборов Президента Украины — 31 марта 2019 года. До этого момента кандидаты на пост главы страны имеют возможность продемонстрировать свои политические программы, дабы ознакомить украинцев с первостепенными задачами, которыми они планируют заниматься за время своего президентского правления.
Среди кандидатов в президенты Украины числятся действующий президент Петр Порошенко, экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.
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Кулли ахбор
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Socrat1
Халявы лишились бедные таджикские наблюдатели!
tjk2
демократия, однако
Sino3
К сожалению, проведение выборов - не наш конёк. И наши не поймут как так можно выбирать президента, каждые 5 лет ожесточенная борьба и другой президент :)
Амир3
А че их приглашать. Наши у себя 27 не могут правильно наблюдать. Это тоже самое что глухого к слепому пригласить.
Ашаван3
Арийцо-нацисты не пригласили истинных ариев! Ну и отлично. Выбирать будут клоуна -комика на пост президента.
Sino Ашаван1
Ашаван очередня жертва пропаганды российского тв. Не различает понятия нацист и приписывает украинцам лозунги ("арийцо-нацисты") Германии 30-х годов, перепутал всё. Об Украине знает только по российскому ТВ или же сам является кремлевским агитатором.
Амир3
А кому нужны фейковые наблюдатели.
Наши у себя нормально немногую наблюдать уже 27 лет.
Это тоже самое чтоб глухого к моемому пригласить