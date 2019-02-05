Реализуя реформы, которые позволят создать современную систему обеспеченных транзакций, включенные в комплекс из девяти законов, Таджикистан становится лидером среди стран бывшего Советского Союза, во внедрении функционального подхода к обеспеченным сделкам, поприветствовал официальный запуск Реестра залогового имущества в республике постоянный представитель Всемирного банка в Таджикистане Ян-Питер Олтерс.

Минюст РТ активизировал Единый государственный реестр залоговых обязательств на соответствующем интернет-сайте по адресу fehrist.tj.

Ян-Питер Олтерс подчеркивает, что через применение операционных, а не правовых принципов, банкам будет оказано содействие в отчуждении залогов, и фирмы получат преимущество благодаря возможности расширить типы движимых активов, которые они могут использовать в качестве залогового обеспечения.

«Как таковая, эта реформа представляет собой важнейший структурный элемент в работе по расширению возможностей заимствования для малых и средних предприятий, сокращению скрытой надбавки за риски, которую банки должны начислять на кредиты, и инициированию круга благоприятных возможностей для снижения рисков, расширения доступа к кредитам, увеличения инвестиций, ускорения темпов инноваций, более высокой прибыли (после вычета налогов) и увеличения депозитной базы, более низких процентных ставок, увеличения предложения кредитов в экономике», - отмечает Олтерс.

Он считает, что Таджикистан предпринял важный шаг в направлении предоставления банкам и фирмам среды, стимулирующей инвестиции, инновации и создание рабочих мест.

Единый государственный реестр залоговых обязательств - информационная база данных залоговых обязательств, которая создается и ведется в соответствующих органах юстиции по регистрации договоров залога.

Для получения доступа к поиску данных, желающие должны зарегистрироваться на вышеуказанном сайте.

Данная система создана и используется в соответствии с законом «О залоге движимого имущества» в новой редакции и Порядке регистрации залогов и ведения единого государственного реестра залоговых обязательств.

Принятый в начале этого года закон «О залоге движимого имущества» в новой редакции разработан при содействии Группы Всемирного банка.

Новый закон позволит малым и средним предприятиям страны предоставить банкам в качества залогового обеспечения движимое имущество, наряду с недвижимым имуществом.

Порядок регистрации залогов и ведение Единого государственного реестра залоговых обязательств действует в Таджикистане с 2015 года.

Теперь же, после принятия закона в новой редакции, регистрация залогов и ведения реестра осуществляется через Интернет-сети, что позволяет каждому получить желаемые сведения.

Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.