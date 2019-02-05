Стали известны судейские бригады, которые рассудят матчи с участием клубов Таджикистана – «Истиклола» и «Худжанда» соответственно на предварительном раунде Лиги чемпионов и стадии плей-офф Кубка АФК.

Главным арбитром встречи второго предварительного этапа Лиги чемпионов АФК-2019 между обладателем Кубка Узбекистана клубом АГМК и чемпионом Таджикистана душанбинским «Истиклолом», который состоится 12 февраля в Алмалыке, будет 45-летний рефери ФИФА Ким Дон Джин из Южной Кореи. Ему на линиях будут помогать австралийские арбитры – Джордж Лакриндис и Марк Галлахер.

Функции резервного судьи исполнит Дмитрий Машенцев из Кыргызстана. Инспектором судей назначен Джассим Мохамед Аль-Хайл из Катара, а комиссаром матча будет Кемел Токабаев из Кыргызстана, сообщает официальный сайт ФФТ.

Ответный матч плей-офф Кубка АФК-2019, в котором вице-чемпион Таджикистана «Худжанд» встретится с победителем пары предварительного раунда «Алай» (Кыргызстан) или «Ахал» (Туркменистан), рассудит бригада арбитров из Таиланда.

Главным арбитром назначен 31-летний рефери ФИФА Сивакорн Пу-Удом. Его ассистентами на линиях будут соотечественники Накарит Равут и Танате Чучуен. Четвертым судьей назначен Печсри Монгколчай. Инспектировать судей будет Авни Абдел Карим Саид Хассоунех из Иордании, а функции комиссара матча исполнит Равишанкар Джаяраман из Индии.

Ответная встреча плей-офф Кубка АФК-2019 между вице-чемпионом Таджикистана «Худжандом» и победителем пары «Алай» (Кыргызстан)/«Ахал» (Туркменистан) пройдет 13 марта на стадионе «20-летия Независимости Таджикистана» в Худжанде.

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