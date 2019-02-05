Министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода и министр развития, занятости и социальных проблем Катара Юсуф Бен Мухаммад аль-Усман Фахру подписали в Дохе межправительственное соглашение о регулировании рабочей силы, согласно которому Катар согласился принимать таджикских трудовых мигрантов.

Данное соглашение было подготовлено и подписано по итогам официального визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Государство Катар, который состоялся в феврале 2017 года, сообщает пресс-служба Минтруда Таджикистана.

Согласно нормам подписанного соглашения, таджикские трудовые мигранты могут быть трудоустроены в Катаре на основе договора работника и работодателя, который будет подготовлено согласно законам Катара.

Соглашение вступает в силу после ратификации сторон.

Подбором и отправкой трудовых мигрантов займется Минтруда, миграции и занятости населения Таджикистана.

Подбор и отправка таджикских трудовых мигрантов в Катар будут осуществлены на основе запросов принимающей стороны.

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