Во Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями мы подготовили две истории женщин, которые на своём примере доказали, что рак – это не приговор и за жизнь стоит бороться.
Ниссо:
- Мне было полных 13 лет, когда я заболела. Первыми симптомами стали частые обмороки, неуспеваемость в школе, хотя раньше была отличницей, пропал аппетит, сильно колотилось сердце. Потом пошли пятна по телу, кровь стала идти носом и через рот, упал иммунитет. Помню, как-то разбила коленку на уроке физкультуры, а ранка заживала больше трех недель.
Поначалу родители списывали эти симптомы на половое созревание, но когда на неделе я упала в обморок четыре раза, в медпункте дали направление на ЭКГ. Подумали, что у меня аритмия или тахикардия, но анализы выявили повышенное количество белка в крови.
Потом мы ходили в Центр крови, а когда вернулись домой, родители долго разговаривали о чем-то на кухне, мама сильно плакала. Я сидела у себя в комнате и терялась в догадках, что происходит. Потом мама зашла в комнату и сказала, что учиться я больше не буду, мы едем с ней в Москву. Тогда мы жили в Твери, поэтому сестренку родителям пришлось оставить на гувернантку.
Я попала в Национальный медицинский исследовательский центр гематологии в Москве, где пробыла почти три месяца. Первые два месяца я только и делала, что сдавала анализы каждый день, по кругу. Общий анализ крови, на лейкоциты, тромбоциты, спинномозговую пункцию – страшно болючую! Выявили у меня гемобластозы - опухолевые заболевания кроветворной и лимфатической ткани.
Родители мне ничего не объясняли. Как только мама заводила разговор, начинала плакать, диалога не получалось. Папа не плакал, но набраться смелости сказать мне что-то он не мог, поэтому молчал. Сказал мне о болезни врач.
Я сейчас уже не вспомню его лица, но помню наизусть, что он сказал: «Ты очень особенная девочка, у тебя особенная кровь. С этого дня ты больше не будешь ходить в школу, потому что ты будешь лечиться. У тебя не очень хорошая болезнь, но ты не должна бояться».
Конечно, я безумно благодарна своим родителям за все, что они сделали для меня, но единственное, что они сделали неправильно, так это то, что ничего сами не объяснили. Я не совсем понимала, что со мной происходит, чем я больна. Я только знала, что если не буду лечиться, то умру.
После определения диагноза мне назначили лечение. Маму перестали ко мне пускать, общалась я только с медперсоналом. А потом неожиданно мы вернулись в Тверь. Моя болезнь сильно прогрессировала, поэтому в Москве не стали брать на себя ответственность за мое лечение.
В Таджикистане, согласно данным Республиканского онкоцентра, ежегодно число заболевших раком растет на 2-2,5 процентов: по состоянию на 2017 год число больных раком в республике составляло 14 тысяч человек.
Папа продал две раритетные свои любимые машины и наш хороший дом. С сестренкой они переехали в другие, очень скромные апартаменты, а мы с мамой уехали в научно-исследовательский институт в Берлине. Все началось по новой: анализы, пункции... На мне не было живого места.
Потом началась химиотерапия - сильнейшие токсины, которые убивали раковые клетки, но вместе с ними и мой иммунитет. Все побочные эффекты этих ядов я сполна ощутила на себе.
Меньше, чем через месяц я облысела. Во рту у меня постоянно были болячки, вокруг губ - заеды, рвота стала обычным делом.
Но врачи повторяли, что сильное проявление побочных эффектов не повод прекращать или приостанавливать лечение.
На все наши истерики врачи строго реагировали и велели терпеть. Но терпеть я не могла. Перед каждой процедурой химии у меня начиналась истерика.
Однажды моя соседка по палате, немка лет десяти, больше не вернулась. Она умерла. И я тоже подумала, что умру. Но нет, пятого августа 2004 года была моя последняя химиотерапия, а двенадцатого сентября я была уже дома.
Когда я вернулась в школу – худая, как из Освенцима, лысая, надо мной никто не смеялся. Родители покупали мне бандамы группы Linkin Park, а потом Evanescence, так что я была самой модной. За полтора месяца брови и ресницы восстановились, в течение полугода волосы на голове тоже сильно отросли. Вообще, после химии волосяной покров быстро отрастает. Сейчас у меня настоящая «грива».
Через полгода будет ровно пятнадцать лет моей полной ремиссии. Ежегодно я стандартно сдаю анализы, делаю пункцию костного мозга, делаю переливание крови, так как своей у меня мало. Я не из тех людей, у кого осталась травма от пережитого, я все забыла, но меня до сих пор бросает в дрожь от вида врачей и уколов. Я даже косметологов до жути боюсь.
Но когда в конце прошлого года в одной из частных клиник Душанбе мои анализы перепутали и сказали, что болезнь вернулась, я себя тут же похоронила. Я четко знала, что второй раз всего этого не перенесу. Как хорошо, что это оказалось всего лишь ошибкой.
Рак – вторая по частоте причина смерти в мире: в прошлом году от онкологических заболеваний скончались 9,6 млн человек.
Гульчехра (имя вымышленное):
- В 49 лет у меня обнаружили рак груди третьей степени. Я еще не здорова, только пытаюсь бороться за свою жизнь. Недавно я перенесла операцию по удалению груди, прошла четыре процедуры химиотерапии, сейчас нахожусь на стадии таргетной терапии.
У меня выпали волосы, я потеряла грудь, пришлось продать квартиру. Нервная система сильно пошатнулась. Любая мелочь выводит из себя, начинаются панические атаки. Я не знаю, что будет дальше. Но надеюсь, что вернусь к прежней жизни, что все еще будет у меня хорошо.
Все началось в феврале прошлого года, когда у меня начала побаливать грудь и появились уплотнения. К врачу не пошла, было страшно, да и был негативный опыт общения с врачами. Спустя месяц боли прекратились, я так обрадовалась. Подумала: «Пронесло!». Но не тут-то было.
В Таджикистане первое место по распространенности занимает рак молочной железы, далее идут рак шейки матки, рак желудка, рак кожи, лимфома и рак легких.
Оказывается, рак не болит. Но на какое-то время я все же об этом забыла. Через восемь месяцев от рака молочной железы скончалась моя родственница, и в голову снова закралась мысль о том, что может у меня тоже не все в порядке. На всякий случай я решила провериться. Двадцатого сентября мне подтвердили диагноз.
Скажу честно: я не верила, что это может произойти со мной. Когда я шла сдавать анализы, я шла для собственного успокоения, но точно не для того, чтобы узнать о том, что у меня рак. Для меня это был приговор. Я просто не верила, что смогу излечиться, а ведь у меня остается трое детей, младшим мальчикам всего по десять лет.
Дома я никому не сообщала, не хотела расстраивать. У меня дочь должна была поехать в Австрию отдыхать, она заслужила это, поэтому я твердо решила сообщить о болезни после ее возвращения. Единственное, с кем поделилась, была моя подруга, и она приняла решение рассказать дочери. Конечно, в Австрию она не поехала.
Никто из моих знакомых и родственников, кроме мужа, дочери и сестры до сих пор не знает о моей болезни.
В нашем обществе больных раком боятся, как будто они заразные. Не хочу, чтобы меня бесконечно обсуждали, жалели или злорадствовали.
За десять дней с момента постановки диагноза болезнь начала сильно прогрессировать. Возможно, на нервной почве. Если 20 сентября был поражен только один лимфоузел, то уже 1 ноября оказалось, что поражены уже целых три и мне требуется срочная операция.
Оперировалась я в Стамбуле, потому что местные врачи не говорили ничего конкретного. Вот, например, вы журналист, и если вам дали задание, то, конечно, вы не знаете точно, как статья будет выглядеть, но примерно-то знаете, исходя из опыта.
Того же самого мы ждали от врачей, хотя бы приблизительных прогнозов. Но они лишь говорили: «Хамаш дасти Худоба» ("Все в руках Господа") и пожимали плечами.
Лечение вместе с операцией нам обошлось в $30 тысяч. Нам пришлось экстренно продать квартиру, но всю сумму нам еще не удалось собрать. К тому же через год мне можно будет вернуть свой прежний облик при помощи пластической хирургии. Очень ее жду, тем более, что первая операция – по удалению груди, прошла безболезненно. Через пару часов я уже ходила сама, боли не было.
На следующий день меня выписали из больницы, а на третий день мы пошли с дочерью на шоппинг...
Оставайтесь с нами в Telegram, Facebook, Instagram, Viber, Яндекс.Дзен, OK и Google Новостях.
Дар Тоҷикистон ҳар сол беш аз 4 ҳазор беморони саратон ба қайд гирифта мешаванд
Тоҷикстандарт: Соҳибкорон бештар пурмасъулият шудаанд
Фавти 6 нафар соли гузашта дар майдони сохтмони нерӯгоҳи Роғун
“Ёқут-2000” барои сохтмони гунбадҳо дар ҷойи бозори Шоҳмансур иҷозатнома дорад?
Дастрасӣ ба пойгоҳи маълумоти уҳдадориҳои гарав дар Тоҷикистон тариқи интернет
Тавсеаи шабакаи Tcell дар саросари вилояти Суғд
Пардохти ҳатмӣ барои сохтмони манзил дар Душанбе
Оғози парвандаҳои ҷиноятӣ нисбати 19 табиби Суғд дар соли гузашта
Ҷаримаи Фирӯза Ҳафизова барои таҷлили ҷашни зодрӯз
Музди меҳнати омӯзгорон дар кишварҳои гуногуни дунё
Кулли ахбор
Авторизуйтесь, пожалуйста