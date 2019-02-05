Глава компании SpaceX сообщил об успешном испытании двигателя Raptor, который будет установлен на корабль Starship. Бизнесмен считает, что с его помощью можно будет отправлять аппараты к другим планетам.
Маск выложил видеозапись, на которой виден вырывающийся из трубы огонь. Указывается, что испытания прошли на заводе в Техасе, пишет РБК.
"Первый прожиг полетного двигателя Raptor для корабля Starship! Очень горжусь работой команды SpaceX", - написал Илон Маск.
По задумке Илона Маска именно этот двигатель позволит космическим кораблям компании добраться сначала до Луны, а затем и Марса. Маск считает, что путешествие до Луны возможно в 2023 году, а японский миллиардер Юсаку Маезава уже успел приобрести билеты на облет Луны.
азработка ракетного двигателя Raptor велась несколько последних лет. При этом в декабре Маск объявил о выходе его обновленной версии с серьезно изменившимся дизайном. Всего компания намерена построить семь таких двигателей. Нынешняя его версия - тестовая, для отработки запусков и приземления. Орбитальную версию двигателя компания надеется выпустить к середине нынешнего года.
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