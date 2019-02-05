"Узбекистон хаво йуллари" запустила акцию по снижению стоимости билетов по маршруту "Ташкент – Москва", сообщает Podrobno.uz.
Стоимость авиабилетов снижена по самым дешевым классам бронирования (O, S, U и L) на период с 4 февраля по 31 марта. В результате, цена авиабилетов в одну сторону по маршруту "Москва-Ташкент" начинается от 100 евро и от 200 евро - в обе стороны.
Рейсы из Москвы в Ташкент и обратно выполняются ежедневно три раза в день.
Приобрести авиабилеты Uzbekistan Airways можно на сайте book.uzairways.com и в офисах продаж билетов авиакомпании. Также на сайте Uzbekistan Airways имеется возможность предварительного выбора и бронирования мест в салонах воздушных судов авиакомпании, где доступны как платные, так и бесплатные места.
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