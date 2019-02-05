АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 5 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров, прибывший в Душанбе, проведет переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном и министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином. Планируется к подписанию Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2019 год.
- В галерее современного искусства столичного «Душанбе Молл» проходит выставка картин известных таджикских и иностранных художников, приуроченная к 100-летию избирательного права женщин в Германии. Она организована посольством Германии в Таджикистане. Выставка будет работать до 10 февраля текущего года. Вход свободный.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 5 ФЕВРАЛЯ
1947 – Опубликован Указ Президиума Верховного Совета Таджикской ССР об учреждении почетного звания «Народный певец (гафиз) Таджикской ССР».
2003 - В Хороге официально начало действовать консульство Афганистана.
2018 - В Таджикистан впервые в истории в рамках акции «Трофи Тур» доставили оригинальный Кубок чемпионата мира по футболу.
ДНИ РОЖДЕНИЯ – 5 ФЕВРАЛЯ
1939 – Родился доктор философских наук Султон Наврузов
1950 – Родился доктор химических наук Хайдар Сафиев
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА
По Согдийской области – Облачно, в долинах осадки (дождь, снег), в горных районах снег, местами сильный. Ветер западный 3-8, в отдельных районах усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью и днем 0-5 тепла, в горах ночью 1-6 мороза, днем -2+3.
По Хатлонской области – Облачно, в долинах осадки (дождь, снег), местами сильные, в предгорных районах снег, местами очень сильный. Ветер западный 2-7, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 3-8 тепла, днем 1-6 тепла, в предгорьях ночью 0-5 тепла, днем -1+4.
По районам республиканского подчинения – Облачно, в долинах осадки (дождь, снег), местами сильные, в горных районах снег, в отдельных районах очень сильный. Ветер западный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 2-7 тепла, днем 0-5 тепла, в горах ночью 0-5 мороза, днем -2+3.
По Горно-Бадахшанской области – Облачно, снег, по ЗГБАО местами сильный. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 3-8 мороза, днем -3+2, по ВГБАО ночью 14-19 мороза, днем 4-9 мороза.
По городу Душанбе – Облачно, осадки (дождь, снег), временами сильные. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 2-4 тепла.
По городу Худжанд – Облачно, осадки (дождь, снег). Ветер западный 4-9 м/с. Температура: ночью 2-4 тепла, днем 2-4 тепла.
По городу Бохтар – Облачно, дождь. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 4-6 тепла, днем 4-6 тепла.
По городу Хорог – Облачно, снег. Ветер западный 2-7 м/с. Температура: ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.
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