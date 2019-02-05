Госкомитет по инвестициям и управлению госимуществом Таджикистана выставляет на торги принадлежащие государству акции крупного предприятия по разведению и продаже рыбы с полувековой историей.

Данное предприятие, которое в настоящее время именуется АО «Мохипарварии Хамадони» («Рыбоводство Хамадони»), расположено в одноименном районе на юге республики.

Начальная стоимость свыше 15 тысяч акций АО «Мохипарварии Хамадони» оценивается в 1,7 млн. сомони. При этом кредиторская задолженность хозяйства, которую покупатель получает вместе с акциями, составляет около 892 тысяч сомони.

Торги проводятся на тендерной основе, где победителя выбирают путем голосования специально собранной комиссией. Тендер планируется проводить в два этапа.

Желающие участвовать в нем могут предоставить свои заявки Госкомимуществу до 11 февраля этого года.

Заявитель для регистрации должен предоставить необходимую документацию и гарантийный взнос в размере 350 показателей для расчетов (19 тысяч 250 сомони, при одном показателе в 55 сомони).

Главными условиями тендера является инвестирование в основные средства предприятия для наращивания его производственной мощности и увеличение количества рабочих мест в течение одного года после подписания договора о купле-продаже.

Итоги двухэтапного тендера будут объявлены 18 февраля.

Продаваемое рыбоводческое хозяйство, общей площадью 846 гектаров, было сдано в эксплуатацию в бывшем Московском районе (ныне район Хамадони) в 1967 году. Основным направлением деятельности этого хозяйства является разведение рыбы с последующей ее продажей. В настоящее время численность работников хозяйства составляет всего 8 человек.

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